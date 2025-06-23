Двор был завален, – в ГСЧС рассказали о трудностях работ на месте удара в Киеве
- В Киеве продолжается спасательная операция после ударов России, привлечено более 400 человек и более сотни единиц техники.
- Шевченковский район больше всего пострадал, известно о 7 погибших и 30 раненых, спасательные работы продолжаются,
- Еще двух человек ищут, их родные находятся на месте и надеются, что они не были в доме.
В Киеве продолжается спасательная операция, все службы работают на местах ударов. Всего привлечено более 400 человек, которые занимаются спасением пострадавших, а также более сотни единиц техники.
Об этом рассказал журналист и корреспондент 24 Канала Артур Зайонц, заметив, что работает даже роботизированная техника, которая помогает разбирать завалы. Ведь враг атаковал ракетами жилые дома.
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Двух людей до сих пор ищут
К сожалению, в Шевченковском районе спасательные работы не начались сразу, потому что двор был завален деревьями, ветками. Пришлось сначала все это разобрать, чтобы предоставить доступ спецтехнике и начать разбор завалов.
Спасатели продолжают работать на двух локациях, а всего из-за ночной атаки они работали на 15 локациях. На гражданском предприятии уже ликвидировали масштабный пожар, идет разборка конструкции,
– сказала начальница управления коммуникаций ГСЧС Украины Светлана Водолага.
В общем, кроме человеческого ресурса, привлекли инженерную, роботизированную и тяжелую технику. Помогают кинологические расчеты, которые натренированы искать как живых, так и погибших людей.
В результате российской атаки больше всего пострадал именно Шевченковский район. Спасательные работы здесь продолжаются с самого утра, ведь одна из ракет попала в дом и полностью разрушила подъезд. Она пробила укрепления вплоть до подвала.
К сожалению, уже известно о 7 погибших на этой локации, еще два человека могли находиться в доме, сейчас их ищут. На месте ждут их родственники.
Еще 30 человек пострадали. По прибытии спасателей, им удалось спасти еще 10 местных, двое из них – дети и одна беременная женщина,
– добавила Светлана Водолага.
К сожалению, цифры по пострадавшим могут меняться. Люди пережили стресс, поэтому могут обратиться в медицинские учреждения позже, потому что сейчас не чувствуют последствий.
Заметим, Россия могла использовать баллистическую ракету северокорейского производства. Это оружие очень трудно сбить. Ракеты KN-23 и KN-23A являются более мощными, чем российские "Искандеры". Их боевая часть составляет около тонны, тогда как российская – 480 килограммов.