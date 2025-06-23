Двор был завален, – в ГСЧС рассказали о трудностях работ на месте удара в Киеве

В Киеве продолжается спасательная операция, все службы работают на местах ударов. Всего привлечено более 400 человек, которые занимаются спасением пострадавших, а также более сотни единиц техники.

Об этом рассказал журналист и корреспондент 24 Канала Артур Зайонц, заметив, что работает даже роботизированная техника, которая помогает разбирать завалы. Ведь враг атаковал ракетами жилые дома.

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Двух людей до сих пор ищут

К сожалению, в Шевченковском районе спасательные работы не начались сразу, потому что двор был завален деревьями, ветками. Пришлось сначала все это разобрать, чтобы предоставить доступ спецтехнике и начать разбор завалов.

Спасатели продолжают работать на двух локациях, а всего из-за ночной атаки они работали на 15 локациях. На гражданском предприятии уже ликвидировали масштабный пожар, идет разборка конструкции,

– сказала начальница управления коммуникаций ГСЧС Украины Светлана Водолага.

В общем, кроме человеческого ресурса, привлекли инженерную, роботизированную и тяжелую технику. Помогают кинологические расчеты, которые натренированы искать как живых, так и погибших людей.

В результате российской атаки больше всего пострадал именно Шевченковский район. Спасательные работы здесь продолжаются с самого утра, ведь одна из ракет попала в дом и полностью разрушила подъезд. Она пробила укрепления вплоть до подвала.

К сожалению, уже известно о 7 погибших на этой локации, еще два человека могли находиться в доме, сейчас их ищут. На месте ждут их родственники.

Еще 30 человек пострадали. По прибытии спасателей, им удалось спасти еще 10 местных, двое из них – дети и одна беременная женщина,

– добавила Светлана Водолага.

К сожалению, цифры по пострадавшим могут меняться. Люди пережили стресс, поэтому могут обратиться в медицинские учреждения позже, потому что сейчас не чувствуют последствий.

Заметим, Россия могла использовать баллистическую ракету северокорейского производства. Это оружие очень трудно сбить. Ракеты KN-23 и KN-23A являются более мощными, чем российские "Искандеры". Их боевая часть составляет около тонны, тогда как российская – 480 килограммов.