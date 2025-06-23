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24 Канал Новости Украины Россия повредила кампус КПИ имени Сикорского: фото разрушений
23 июня, 10:44
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Россия повредила кампус КПИ имени Сикорского: фото разрушений

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • Российская атака ночью 23 июня повредила кампус КПИ имени Сикорского, в частности спорткомплекс, учебные корпуса и общежития.
  • Университет опроверг информацию о пожаре в здании КПИ.

Ночью 23 июня захватчики запустили по Киеву "Шахеды" и баллистические ракеты. Враг повредил жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, в частности кампус технического университета.

В КПИ имени Игоря Сикорского рассказали о последствиях атаки. Говорят, что пострадавших среди работников учебного заведения и студентов нет. Впрочем, есть разрушения, передает 24 Канал.

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Как выглядит кампус КПИ после атаки 23 июня

В частности, повреждены:

  • спорткомплекс;
  • несколько учебных корпусов;
  • четыре общежития.

В университете опровергли информацию, которую распространили в некоторых новостных каналах, о пожаре здания КПИ. Там отметили, что пожар был в здании, которое не принадлежит университету.

В общем атака россиян нанесла заведению миллионные убытки.

Последствия удара по объектам КПИ / Фото Facebook университета

 

Напомним, что в результате удара по Киеву обвалился подъезд пятиэтажного дома в Шевченковском районе. Из-под завалов по состоянию на 10:00 достали тела 6 погибших. Количество жертв может возрасти, ведь поисково-спасательные работы продолжаются.

Отметим, что в целом ночью на 23 июня противник атаковал 368 средствами воздушного нападения: 352 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 11 баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 и 5 крылатыми ракетами "Искандер".