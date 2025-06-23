Сибига проехался по Путину после очередного обстрела Киева

Украина решительно выступает против посредничества России в конфликте на Ближнем Востоке. Путин не может быть миротворцем, ежедневно обстреливая гражданские города и убивая людей.

Ночным обстрелом Киева 23 июня Россия в очередной раз дала свой ответ на мирные усилия всего мира. Об этом глава МИД сказал журналистам в Брюсселе, куда прибыл для участия в заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, передает 24 Канал.

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Путин – warmaker

Андрей Сибига отметил, что пора задействовать все дипломатические инструменты, чтобы повысить цену для России за дальнейшую агрессию и принудить ее к миру.

Он назвал три ключевых пункта давления на Москву: санкции, изоляция, замораживание активов.

Министр также рассказал, что Украина упорно работает вместе с Советом Европы над ускорением процесса создания специального трибунала.

Они никогда не могут быть никакими посредниками. Я уже вам четко сказал: это (Путин – 24 Канал) человек-warmaker. Поэтому надо исходить из этого. Их надо принудить к миру,

– подчеркнул Сибига.

Напомним, что президент США ранее отверг предложение Путина быть посредником между Ираном и Израилем.