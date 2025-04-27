Продолжим бить, – Лавров прокомментировал смертельный удар по Киеву

В ночь на 24 апреля Россия нанесла по Киеву комбинированный удар. В частности, 12 человек погибли в результате попадания вражеской ракеты по многоэтажке в Святошинском районе.

В интервью CBS "Face the Nation" глава российского МИД Сергей Лавров цинично оправдал это очередное преступление оккупантов. Чиновник Кремля настаивает, что объект в Киеве, по которому попала ракета, "не был абсолютно гражданским", передает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Смотрите также "Москва ищет баланс интересов": Лавров ответил, готова ли Россия пойти на уступки по Украине

Что говорит Лавров

Более того, российский министр иностранных дел заверил, что Россия продолжит наносить удары по объектам, которые якобы "используют украинские военные, иностранные наемники и военные инструкторы, отправленные из Европы".

Однако Лавров не объяснил, почему жертвами удара по жилому дому в Киеве стали исключительно гражданские украинцы.

Среди них – брат и сестра – дети врача-невропатолога Университетской клиники КНУ и Национального института рака Ярослава Козлова. Погибшему Никите был 21 год, а Софии – 19. В тот страшный день российская ракета унесла жизни 17-летнего Даниила Худи и его родителей, а также 84-летней Елены Луновны.