"Мы поддерживаем народ Украины": Венгрия отреагировала на массированный российский удар по Киеву

В Венгрии осудили массированный удар по Киеву ночью 24 мая и заявили, что мирные жители не должны просыпаться от ракет, дронов и взрывов.

Об этом заявила министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан.

Как на атаку отреагировала Венгрия?

Анита Орбан заявила, что жестокая ночная атака России на Киев стала еще одним ужасным напоминанием о человеческой цене этой войны.

Она подчеркнула, что мирные жители не должны просыпаться от ракет, дронов, взрывов и страха за собственную жизнь.

Разрушенные дома, сломанные судьбы семей, погибшие и раненые невинные люди – это неприемлемо. Мы решительно осуждаем это нападение и поддерживаем пострадавших и народ Украины,

– написала глава МИД Венгрии.

Напомним, в результате массированного удара по Киеву пострадали 77 человек, среди них – двое детей. В больницах сейчас находится 31 раненый, трое из них – в тяжелом состоянии.

К сожалению, два человека погибли в результате обстрела.

Стоит отметить, что еще 22 мая кремлевский диктатор Владимир Путин "анонсировал", что приказал минобороны России предоставить предложения удара по Украине. Путин утверждал, что хочет осуществить обстрел якобы в ответ на удар по студенческому общежитию филиала Луганского педагогического университета в оккупированном Старобельске.

Какие последствия обстрела Киева?

Последствия ночной российской атаки зафиксировали во всех 10 районах Киева. Спасатели работают на более 40 объектах, где вспыхнули пожары и произошли разрушения гражданской инфраструктуры и жилых домов.

В частности, в результате удара был уничтожен до основания ТЦ "Квадрат", который расположен возле станции метро "Лукьяновская". К сожалению, также выгорел Лукьяновский рынок, расположенный неподалеку с торговым центром. Кроме того, взрывной волной в близлежащих жилых домах выбиты окна.

Повреждения получили и объекты системы МВД, в частности здания районного отдела полиции и областного управления ГСЧС. Несмотря на пожар, операторы продолжали принимать обращения граждан в укрытии.

Также взрывной волной повредило здание правительства Украины. Как рассказала премьер-министр Юлия Свириденко, там выбило окна. Несмотря на повреждения, обошлось без пострадавших среди работников и людей, которые находились вблизи правительственного квартала.