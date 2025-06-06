Циничный обстрел столицы, – полицейские показали первые минуты после удара по дому в Киеве
- Сотрудники патрульной полиции показали первые минуты после российского удара по жилому дому в Киеве.
- Правоохранители призвали украинцев соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.
Враг массированно обстрелял Украину в ночь на 6 июня, в столице есть повреждения в 6 районах, пострадали люди и есть погибшие. В полиции показали первые минуты после российского удара по дому.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на патрульную полицию Киева.
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Полицейские зафиксировали первые минуты после вражеского удара по дому
Правоохранители опубликовали первые минуты с бодикамер патрульных после вражеского удара по жилому дому в Соломенском районе.
Момент после обстрела столицы: смотрите видео патрульной полиции
Сотрудники патрульной полиции и спасатели помогали людям покинуть дома, сопровождали их до безопасного места.
Мы оказывали необходимую помощь и обеспечивали подъезд спецтранспорта,
– рассказали правоохранители.
Они призвали украинцев соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги. "Не игнорируйте сигналы – укрытия спасают жизни", – подчеркнули полицейские.
Что известно о вражеском ударе по Киеву 6 июня
В ночь на 6 июня россияне в целом запустили по Украине 452 средства воздушного нападения. "По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной обезврежено 406 средств воздушного нападения противника по всей территории страны", – объяснили в Воздушных силах.
В Киеве пострадали 6 районов, погибли 4 человека. В результате атаки пострадали по меньшей мере 20 человек, среди них – ребенок. Среди последствий российского обстрела столицы:
- В Соломенском районе возник пожар в нежилой зоне. Его удалось ликвидировать, спасены 3 человека.
- В Дарницком районе зафиксировали падение обломков сбитых воздушных целей по меньшей мере на трех локациях, в частности детской площадке. Предварительно, там без жертв и пострадавших.
- В Голосеевском районе возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры, повреждено учебное заведение. Также произошло падение обломков сбитых целей возле АЗС.
- В Деснянском районе обнаружены обломки сбитого вражеского БПЛА на открытой территории.
- В Шевченковском районе в результате вражеской атаки возник пожар в зоне нежилой застройки.
- В Днепровском районе зафиксированы значительные повреждения АЗС и падение обломков на открытой территории.
К ликвидации последствий атаки на столицу привлекались 254 спасатели, кинологические расчеты, психологи, 53 единицы техники ГСЧС и волонтеры Украинского Красного Креста.