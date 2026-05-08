Возле Верховной Рады "кое-что" есть: почему Россия не посмеет ударить по "центру принятия решения" в Киеве

Накануне 9 мая в России угрожают ударить по "центру принятия решения" в Киеве, если Украина попытается сорвать празднование и парад в Москве. Причем угрозы звучат как с пропагандистского телевидения, так и из уст представителей Кремля.

Впрочем, в InformNapalm считают, что россияне вряд ли решатся атаковать правительственный квартал в Киеве.

Почему Россия побоится ударить по правительственному кварталу в Киеве?

Так, недавно пропагандистка Ольга Скабеева в эфире телеканала "Россия-1" перечислила "цели" в Киеве, которые могут попасть под российский удар "Орешником". Это, в частности, Кабинет Министров, Верховная Рада посольства Латвии, Японии, Армении, здание СБУ.

Только вот, Скабеева забыла, что в правительственном квартале есть и посольство Китая. Оно расположено всего в 400 метрах от Верховной Рады Украины возле Мариинского парка, который пропагандистка тоже упоминает в сюжете.

Где расположено китайское посольство в Киеве: смотрите на карте

Поэтому Скабеева может сколько угодно "пугать" своими пустыми угрозами дипломатов Латвии, Японии или Армении, но после этого сюжета на центральном российском канале в Москву вероятно уже поступил звонок из Пекина, чтобы напомнили российским вассалам ... где расположен Мариинский парк,

– отметили аналитики InformNapalm.

По словам экспертов, все прекрасно понимают: Путин лучше опозорится, чем запустит "Орешник" рядом с китайским посольством. Поэтому подобные сюжеты российской пропаганды рассчитаны преимущественно не на иностранную аудиторию, а на россиян, которые уже, кажется, забыли, как пользоваться Google или Яндекс-картами. Возможно, именно поэтому в России и выключают интернет "на праздники" – чтобы по телевизору можно было показывать любые глупости, а люди не проверяли информацию и не задавали неудобных вопросов.

В России паникуют из-за возможных "сюрпризов" на 9 мая

В конце апреля Владимир Путин анонсировал "перемирие" с Украиной с 8 по 9 мая. Причем в Кремле заявили, что не требуют для его введения согласия Киева.

В ответ Владимир Зеленский предложил оккупантам перемирие в ночь с 5 на 6 мая. Впрочем, россияне проигнорировали объявленное Украиной прекращение огня и продолжили наступательные операции на земле и массированные удары с воздуха.

Зеленский в свою очередь призвал иностранных лидеров воздержаться от поездок в Москву на 9 мая. Глава государства уточнил, что 8 – 9 мая Украина продолжит действовать зеркально. В ответ на российские обстрелы – будут атаки со стороны Киева.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия даст "жесткий ответ", если Украина попытается сорвать советы в Москве. Он также сказал, что "пощады не будет".

Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди заявил, что удар по Москве 9 мая возможен, но Украина, вероятно, будет действовать иначе – бить не по столице, а по более уязвимым военным и энергетическим объектам в России. По его словам, тратить дроны на хорошо защищенную Москву неэффективно. Зато Украина уже регулярно атакует нефтебазы, порты и военную инфраструктуру глубоко в России, что ослабляет ее экономику и способность вести войну.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что Россия может использовать 8 – 11 мая для давления или демонстративных действий, в частности запуска ракет типа "Орешник". Также он отмечает, что Россия уже готовит потенциальные пуски и может закрывать воздушное пространство для этого. В то же время эксперт отмечает: Украина должна действовать по своим военным планам и не реагировать на российские угрозы, ведь ядерный шантаж, по его мнению, является блефом. Главная угроза, по его словам, – это быстрые ракеты "Орешник", поэтому во время таких периодов важно соблюдать правила безопасности по всей территории Украины.