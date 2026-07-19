У них две цели: генерал армии объяснил, почему Россия массировано атаковать Киев баллистикой

В последние недели Россия стала чаще проводить атаки на Киев баллистическими ракетами. Враг усилил террор, чтобы достичь двух целей.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии Николай Маломуж. По его словам, Россия изменила тактику ударов по Киеву. В основном сейчас фиксируются не комбинированные атаки с использованием крылатых ракет и дронов. В настоящее время враг запускает много баллистических ракет по столице. Сбивать их могут фактически только ракеты ЗРК Patriot, которых сейчас серьезно не хватает.

Почему Россия усилила удары баллистическими ракетами?

По словам Маломужа, россияне продолжают терроризировать гражданское население. Ударяют не только по критической инфраструктуре, но и по жилым домам, складским помещениям, улицам и т. д. Все для того, чтобы загнать киевлян в состояние безысходности.

Россияне хотят, чтобы украинцы испытывали постоянный страх. На этом фоне они попытаются протащить завершение войны на своих условиях. Это старая схема, в которой они не добивались успеха. Но они продолжают действовать по этому принципу,

– сказал Маломуж.

Кроме того, враг пытается нацеливаться на объекты, связанные с Силами обороны Украины. В этом случае можно вспомнить недавнюю атаку на Вишневое Киевской области, в результате которой произошла детонация боеприпасов.

Почему враг усилил удары баллистическими ракетами: смотрите видео 24 Канала

Несмотря на это, Украине нужно активнее проводить атаки по местам, откуда враг запускает баллистические ракеты. Они в основном известны.

"Цирконы" запускают из Крыма. "Кинжалы" запускают с аэродрома "Бельбек". Недавно был нанесен важный удар, в ходе которого удалось повредить Ту-95. Это очень хорошо, но нужно наносить удары чаще. Тогда вражеских ударов будет меньше,

– отметил Маломуж.

Добавим, что в ночь на 19 июля Россия запустила рекордное количество баллистических ракет по Киеву и области. Известно о более чем 40 баллистических ракетах. В результате атаки погибла 89-летняя женщина.