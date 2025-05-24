Комбинированный удар по Киеву: количество пострадавших неуклонно растет

Киев подвергся комбинированной атаке баллистикой и "Шахедами" после полуночи 25 мая. В результате удара известно о раненых и их количество постоянно растет.

По словам Виталий Кличко, по состоянию на 0:36 известно о по меньшей мере 8 пострадавших. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра столицы.

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Пострадавшие в результате удара по Киеву

Кличко добавляет, что двое из восьми раненых госпитализированы. Остальным медики оказали помощь на месте.

Ранее киевский городской голова рассказывал, что двух госпитализировали в Днепровском районе. Еще четырем медики оказали помощь в Святошинском.

По информации начальника КГВА Тимура Ткаченко, в Соломенском районе было четверо пострадавших. У всех – острая реакция на стресс, поэтому госпитализации не было.

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Россия начала атаковать Киев "Шахедами" еще поздно вечером 23 мая. А после полуночи следующих суток еще ударила баллистикой. В результате зафиксировали падение обломков как ракет, так и дронов в разных районах.

В Соломенском обломки БпЛА упали на верхний этаж жилого дома. Предварительно, там загорелась квартира. Также в Днепровском районе зафиксированы пожары на первом и последнем этажах жилого дома. Зафиксированы пожары в доме и в Оболонском районе.

По состоянию на 3 ночи атака ударными БпЛа по столице продолжается, периодически раздаются взрывы.