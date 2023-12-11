Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала отметил, что россияне прекрасно понимали, что эти ракеты собьют, но им важно было их запустить.

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Удар баллистикой по Киеву

Полковник запаса напомнил, что в ночь на 11 декабря наши силы ПВО уничтожили 18 "Шахедов", запущенных россиянами. Также был удар по Киеву 8 баллистическими ракетами – их всех сбили наши защитники неба. В то же время, часть обломков попадала на столицу, и эти сотни килограммов железа также причинили вред.

Путин ночью, вероятно, бился в истерике,

– предположил Свитан.

Причиной тому, по его мнению, стали встречи президента Украины Владимира Зеленского с руководителями Латинской Америки. Нам удалось найти ключ к сердцу этих стран, в частности Аргентины. Следовательно, у нас будет поддержка ряда латиноамериканских государств в ООН.

Он предположил, что от этого вояжа Зеленского у Путина, вероятнее всего, возникла маленькая проблема, и он дал команду ударить баллистическими ракетами по столице Украины. Россияне прекрасно понимали, что эти ракеты собьют, но им нужно было хоть как-то "перебить" позитивный для нас новостной поток из Южной Америки.

Продвижение ВСУ на левобережье Херсона

Свитан отметил, что в районе Крынок россияне осуществили атаку, мы на контратаке разбили вражескую группу и улучшили свои позиции. В то же время оккупанты потеряли немало личного состава и техники.

Теперь, по его словам, для подобной операции противнику нужно несколько дней, чтобы перебросить технику, например, из Ростова. Поэтому у российского генерала Михаила Теплинского, отвечающего за данное направление, возникла проблема – что делать с левым берегом Херсонской области.

Один из механизмов – отходить на 15 километров,

– сказал полковник запаса.

Ведь, объяснил он, там у захватчиков есть так называемая третья линия обороны, которую они в свое время отрыли по разливу Днепра после подрыва Каховской ГЭС. К тому же, россияне там объявили эвакуацию из 15-километровой зоны и уже несколько дней вывозят оттуда гражданских.

Ситуация на левом берегу Днепра / Скриншот Deep State Map

Поэтому, добавил военный эксперт, это один из возможных вариантов российских оккупантов, если им надоест перебрасывать технику на левый берег Днепра, преодолевая сотни километров из Ростова.

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