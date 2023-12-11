Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу зауважив, що росіяни чудово розуміли, що ці ракети зіб'ють, але їм важливо було їх запустити.

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Удар балістикою по Києву

Полковник запасу нагадав, що в ніч на 11 грудня наші сили ППО знищили 18 "Шахедів", які запустили росіяни. Також був удар по Києву 8 балістичними ракетами – їх усіх також збили наші вартові неба. Водночас частина уламків попадала на столицю, й ці сотні кілограмів заліза також завдали біди.

Путін уночі, ймовірно, бився в істериці,

– припустив Світан.

Причиною цього, на його думку, стали зустрічі президента України Володимира Зеленського з керівниками Латинської Америки. Нам вдалося знайти ключ до серця цих країн, зокрема, Аргентини. Тож матимемо підтримку низки латиноамериканських держав в ООН.

Він припустив, що від цього вояжу Зеленського у Путіна, найімовірніше, з'явилася маленька проблема і він дав команду вдарити балістичними ракетами по столиці України. Росіяни чудово розуміли, що ці ракети зіб'ють, але їм потрібно було хоч якось "перебити" позитивний для нас новинний потік із Південної Америки.

Просування ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

Світан зазначив, що в районі Кринків росіяни здійснили атаку, ми на контратаці розбили ворожу групу й покращили свої позиції. Водночас окупанти втратили чимало особового складу та техніки.

Тепер, за його словами, для подібної операції противнику потрібно декілька днів, щоб перекинути техніку, наприклад, із Ростова. Тож у російського генерала Міхаїла Теплінського, який відповідає за цей напрямок, виникла проблема – що робити з лівим берегом Херсонщини.

Один із механізмів – відходити на 15 кілометрів,

– сказав полковник запасу.

Адже, пояснив він, там у загарбників є так звана третя лінія оборони, яку вони свого часу відрили по межах розливу Дніпра після підриву Каховської ГЕС. До того ж росіяни там оголосили евакуацію з 15-кілометрової зони й уже декілька днів вивозять звідти цивільних.

Ситуація на лівому березі Дніпра / Скриншот Deep State Map

Тож, додав військовий експерт, це один із можливих варіантів російських окупантів, якщо їм таки набридне перекидати техніку на лівий берег Дніпра, долаючи сотні кілометрів із Ростова.

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