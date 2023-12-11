Зокрема, уламки впали у Дарницькому районі в Бортничах. Там пошкоджено десятки будинків. У більшості місцевих повилітали вікна, двері та частково пошкоджені будинки, але є й ті, чиї будинки вщент зруйновані.

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Залишилася одна піч

Мешканці Бортничів розповіли, що близько о 4 ранку пролунав потужний вибух. Чоловік на ім'я Олександр розповів, що у його будинку вилетіли всі вікна та двері. Він разом з дружиною намагався вийти з будинку, але двері були заблоковані. Сім'ю врятували співробітники ДСНС, які прибули на місце падіння уламків.

Прокинулися від того, що був такий гучний вибух. В кімнаті вилетіло вікно – його вирвали. Спробували вийти на двір, але двері заклинили,

– пригадав чоловік нічну атаку.

Він додав, що коли рятувальники витягли їх з пошкодженого будинку, то чоловік побачив усі наслідки атаки. Олександр розповів, що в Бортничах було багато поліцейських, карет швидкої та рятувальників, а скрізь валялися розбиті вікна та двері.

Житель Бортничів Віктор під час нічної атаки втратив своє житло. Він розповів, що у нього залишилася лише одна піч і деякі інструменти, а все інше – під завалами. Попри зруйнований будинок, чоловік знаходить привід для усмішки – уціліла частина каміна, який він будував сам. Більша частина зруйнована, але комин (частина димоходу) – уцілів.

Це я своїми руками будував той камін. Добре, що не пошкодував цементу, й тепер лише він лишився. 8 метрів у висоту був. Половина впала, а це – лишилося. Як під час війни – лишилася одна пічка, а будинку немає,

– говорить чоловік.

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