Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко объяснил 24 Каналу, что второй удар был нанесен по секретному объекту производства критически важной продукции для российского фронта, что существенно ослабит возможности российской ПВО в регионе.

Почему россияне замалчивают удар по Кирилловке?

Россияне молчат об этом ударе, поскольку боятся признать, что именно было уничтожено – в Кирилловке располагался цех, где изготавливались критически важные вещи для российского фронта, и этот объект был полностью ликвидирован в результате удара.

Есть там достаточно чувствительные потери среди специалистов такого уровня, что если россияне скажут это вслух, тот, кто отвечает за противовоздушную оборону по этой линии фронта, как минимум оставит свою должность. Ликвидирован целый ряд специалистов, теперь нам будет гораздо легче пробивать противовоздушную оборону по территории Запорожской области. Абсолютно прекрасная операция,

– сказал Андрющенко.

Эксперт призвал дождаться официального отчета от ГУР, которое вскоре должно обнародовать детали операции.

"Эта вся череда событий демонстрирует, что даже без ударов по энергетике нам есть куда бить и мы бьем туда, куда надо", – подчеркнул Андрющенко.

