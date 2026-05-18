"Путин в слабой позиции": что стоит за атакой России по китайскому судну в Черном море

Россияне атаковали дроном китайское торговое судно в Черном море. Об этом сообщил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук, по его словам, несмотря на атаку, информация о жертвах не поступала, само судно продолжило движение.

Как отметил 24 Каналу доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий, вряд ли инцидент с судном является спланированным. Сегодня Россия не в той ситуации, чтобы делать подобные шаги.

Что кроется за атакой России?

Сегодня Россия находится в очень сложных обстоятельствах и делать такие шаги в отношении Китая – совсем глупо. Скорее всего, это была ошибка, которая уже случалась не раз с другими судами. Мы видели, как под удары попадали индийские суда, поэтому такая специфика у россиян есть.

Думаю, в этой ситуации они будут "педалировать" вопрос о Си Цзиньпине, объяснять, что это ошибка, так произошло случайно. Ведь эскалация в отношении Китая совсем невыгодна России,

– подчеркнул политический эксперт.

Если россияне хотят показать, какие они мощные и сильные, то проводят подобные атаки, идут на эскалацию, намекают, что могут сделать что-то большее. В конкретном случае об этом не говорится. Они не могут угрожать, особенно Китаю.

Россия атаковала судно Китая: смотрите полное видео

"России нечем угрожать, сегодня она в очень сложных обстоятельствах. Путин не может начать никаких боевых действий против Китая. Он даже не может защитить свои территории против тихой экспансии, которая происходит на Дальнем Востоке, там Китай делает все, что угодно", – подчеркнул Андрей Городницкий.

Противостоять этому россияне не могут ни публично, ни кулуарно. Поэтому нет даже намеков на то, что Путин и Трамп задумали что-то против Китая.

