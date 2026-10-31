Летели дроны и "Нептуны": ВСУ ударили по производству ракетного топлива в России

Подразделения Сил обороны Украины в ночь на 31 октября нанесли удар по комбинату "Каменский" в Ростовской области России. Атака привела к пожару на складе готовой продукции и повредила четыре производственных цеха завода.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, атака на военно-промышленный объект противника носила комплексный характер.

Что известно об атаке

Для точного поражения целей украинские военные скоординированно применили ударные беспилотники и береговые ракетные комплексы "Нептун" Военно-морских сил ВСУ.

Комбинат "Каменский" в городе Каменск-Шахтинский играет ключевую роль в обеспечении российских оккупационных войск вооружением. Предприятие специализируется на производстве твердого ракетного топлива для боеприпасов реактивных систем залпового огня "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С", а также ряда авиационных средств поражения.

В военном командовании отмечают, что удары по подобным объектам снижают способность российской армии обстреливать мирные украинские населенные пункты из реактивной артиллерии. Уничтожение промышленной базы существенно прерывает цепочки поставок ракетного вооружения.

ВСУ также нанесли удары по вражеским складам на фронте

Помимо операции на территории Ростовской области, украинские защитники нанесли удары по тыловому обеспечению оккупантов на временно оккупированных территориях Украины. Под обстрел попали сразу четыре склада материально-технических средств вражеской армии.

В частности, поражения зафиксированы в районах городов Харцызск и Докучаевск Донецкой области, вблизи поселка Новоайдар в Луганской области и недалеко от Нововасильевки Запорожской области. Украинские военные отметили, что системные меры по подрыву военно-экономического потенциала агрессора реализуются в рамках права на самооборону согласно статье 51 Устава ООН.

Напомним, что Силы обороны систематически наносят удары по химической промышленности РФ, в частности с помощью дальнобойных дронов нанесли удар по заводу "Воронежсинтезкаучук" в Воронеже. Продукция предприятия служит ключевым компонентом для производства твердого ракетного топлива.

Также было известно о компании " комбинированную атаку на завод "Энергия" в городе Елец ", которая поставляет источники питания для комплексов "Искандер-М" и модулей корректируемых бомб, а также о попадании по предприятию "Тольяттикаучук" в Самарской области.