ГУР нанесло удар по "Новатек – Усть-Луга" в России: на заводе разразился масштабный пожар

Украинские разведчики нанесли удар по комплексу "Новатек – Усть-Луга" в Ленинградской области России. Операция была проведена 1 сентября операторами Департамента активных действий и Департамента беспилотных систем.

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

Что известно об атаке?

1 сентября украинская разведка провела операцию deepstrike на территории России. Целью стал комплекс "Новатак – Усть-Луга" в Ленинградской области.

Были поражены ключевые элементы нефтеперерабатывающей установки и технологическое оборудование – на заводе, снабжающем преступную войну против Украины, вспыхнул масштабный пожар,

– заявили в ГУР.

Комплекс "Новатэк – Усть-Луга" является важным звеном российской топливно-энергетической цепочки. Он расположен в большом балтийском порту и перерабатывает газовый конденсат в нефтепродукты, в частности нефть, авиационное топливо, газойл и компоненты судового топлива.

Благодаря близости к морскому терминалу продукцию можно напрямую отправлять на внешние рынки. Именно поэтому повреждение ключевого оборудования такого комплекса потенциально может создавать проблемы для переработки и экспорта российских углеводородов.

Напомним, 1 сентября в российском городе Колтуши Ленинградской области произошел масштабный пожар недалеко от агрофирмы "Выборжец". Перед возгоранием местные жители услышали мощный взрыв.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. На месте работают экстренные службы, которые устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Колтуши расположены примерно в 20 километрах от Санкт-Петербурга. Пожар вспыхнул неподалеку от агрофирмы "Выборжец" – одного из крупнейших предприятий Северо-Западного региона России. Компания специализируется на круглогодичном выращивании овощей, салатов, зелени и грибов в теплицах. На данный момент нет подтверждений того, что взрыв и пожар связаны с атакой или диверсией.