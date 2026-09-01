Об этом сообщает телеграм-канал Astra, позиционирующий себя как независимый.

Каковы подробности?

В российском городе Колтуши Ленинградской области произошел масштабный пожар недалеко от агрофирмы "Выборжец". Местные жители сообщают, что перед возгоранием слышали взрыв.

К слову, от Колтуши до Санкт-Петербурга примерно 20 километров. Это расстояние на автомобиле можно преодолеть за 30 минут.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. На месте работают экстренные службы. Причины и обстоятельства пожара в настоящее время устанавливаются.

Пожар вблизи Санкт-Петербурга: смотрите видео очевидцев

Следует отметить, что "Выборжец" – это один из крупнейших и самых известных агрохолдингов в Ленинградской области и во всем Северо-Западном регионе России. Предприятие специализируется на круглогодичном выращивании свежих овощей, салатов, зелени, а также грибов в закрытом грунте (теплицах).



Кадр с места взрыва недалеко от Петербурга / Фото очевидцев

Где еще в России и на ВОТ было неспокойно?

После ночной атаки повреждения зафиксировали в портовой зоне Усть-Луги, где вспыхнул пожар. Поражение объекта подтвердил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В то же время многочисленные взрывы прогремели в Тольятти Самарской области, где также возник пожар. Кроме того, под удар попал Чапаевск.

Тем временем украинские военные нанесли удары по местам хранения и запуска ударных дронов в Донецке и оккупированном Крыму, а также по узлу связи противника в Мирном. В Пологах Запорожской области поврежден командно-наблюдательный пункт.

Кроме того, Силы обороны провели атаку на скопление техники оккупантов в Верхнекаменке на Луганщине и уничтожили склад ГСМ в Белгородской области страны-агрессора. Также подтверждено поражение пусковой установки и места хранения БПЛА возле Цимбуловой в Орловской области. Последствия атак уточняются.