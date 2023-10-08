Россияне ударили "Искандером" по Константиновке: среди раненых – ребенок 9 лет
Источник:Донецкая областная прокуратура
Утром 8 октября российские захватчики в очередной раз обстреляли Константиновку Донецкой области. Удар был нанесен из ОТРК "Искандер".
В результате обстрела есть пострадавшие, в частности ребенок. Сейчас начато расследование.
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Россия ударила по Константиновке
8 октября в 06:25 оккупанты обстреляли Константиновку, вероятно, с использованием крылатой ракеты ОТРК "Искандер". Они попали по жилой застройке.
В результате удара пострадали четверо жителей: 9-летняя девочка, ее 44-летняя мать, женщина 64 лет и 41-летний сын. У раненых диагностированы ушибы, осколочные ранения и сотрясение головного мозга. Во время атаки люди находились в собственных домах, недалеко от которых попала ракета.
Кроме того, повреждены 10 многоэтажных жилых домов, 19 частных домовладений, легковой автомобиль, котельная, газопровод и линия электросети.
Последствия вражеского удара / фото прокуратуры
Предыдущий массированный ракетный удар по Константиновке
- Напомним, что оккупанты 6 сентября также ударили по Константиновке. Среди раненых были не только гражданские, но и спасатель.
- Число погибших в результате атаки по Константиновке составляло 17 человек. Самому младшему убитому было 18 лет, самому старшему – 83.
- Известно, что россияне повредили два пятиэтажных дома – пострадали 122 квартиры и 28 торговых павильонов, еще 8 – уничтожены.
- В прокуратуре рассказывали, что российские террористы попали по одному из рынков в центре города. В результате попадания снарядов в торговых павильонах начался пожар.