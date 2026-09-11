Капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко рассказал "24 Каналу" о последствиях недавних системных ударов по корабельному составу оккупантов в Новороссийске. Спутниковые снимки подтверждают значительные повреждения нескольких важных кораблей Черноморского флота России.

Какие корабли получили повреждения в Новороссийске

Украинские силы подтвердили поражение фрегата "Адмирал Эссен" ракетой "Длинный Нептун". Кроме того, под прицел попали большой десантный корабль "Петр Моргунов", морской тральщик "Железняков" и малый ракетный корабль проекта "Буян-М".

На спутниковых снимках видно, что у корабля класса "Буян" кормовая часть полностью снесена. Это как минимум несколько месяцев, но, скорее всего, годы, чтобы его отремонтировать,

– отметил капитан запаса ВМС.

Андрей Рыженко добавил, что фрегат "Адмирал Эссен" получил повреждения надстройки, поэтому он выведен из строя и не может выполнять свои задачи. А новейший десантный корабль "Петр Моргунов", которому меньше 10 лет, также стал уязвимой целью, поскольку оккупанты держали его в порту без движения.

Капитан первого ранга запаса ВМС Украины о проблемах России: видео

Почему слабое место российского флота

Нахождение больших кораблей в закрытых акваториях и портовых стоянках делает их идеальными мишенями для новых украинских разработок. Модифицированная ракета "Нептун" способна поражать цели просто по точным географическим координатам.

Когда корабль стоит на месте без движения – это фактически идеальная мишень. Здесь не нужна противокорабельная ракета с головкой самонаведения, а ракета, которая просто влетает в географическую точку и наносит поражение,

– пояснил Рыженко.

Он подчеркнул, что нахождение судов размером более 40 метров в таких закрытых "театрах боевых действий" делает их чрезвычайно уязвимыми. Украинские защитники нашли это слабое место врага и успешно его используют.

Добавим, что в ночь на 9 сентября 2016 года Силы обороны нанесли мощный удар по портовой инфраструктуре Новороссийска, повредив четыре военных корабля России. Помимо флотских единиц, атака затронула военно-морскую базу, а также топливные и зерновые терминалы оккупантов.