Капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко розповів 24 Каналу про наслідки недавніх системних ударів по корабельному складу окупантів у Новоросійську. Супутникові знімки підтверджують суттєве ураження декількох важливих суден Чорноморського флоту Росії.

Які кораблі зазнали ушкоджень у Новоросійську

Українські сили підтвердили ураження фрегата "Адмірал Ессен" ракетою "Довгий Нептун". Окрім цього, під приціл потрапили великий десантний корабель "Петро Моргунов", морський тральщик "Железняков" та малий ракетний корабель проєкту "Буян-М".

На супутникових знімках видно, що у корабля класу "Буян" кормова частина повністю знесена. Це як мінімум декілька місяців, але скоріш за все роки для того, щоб його відремонтувати,

– зауважив капітан запасу ВМС.

Андрій Риженко додав, що фрегат "Адмірал Ессен" отримав пошкодження надбудови, через що він виведений з ладу та не може виконувати свої завдання. А новітній десантний корабель "Петро Моргунов", якому менше ніж 10 років, також став вразливою ціллю, оскільки окупанти тримали його у порту без руху.

Капітан першого рангу запасу ВМС України про проблеми Росії: відео

У чому слабке місце російського флоту

Перебування великих кораблів у закритих акваторіях та портових стоянках робить їх ідеальними мішенями для нових українських розробок. Модифікована ракета "Нептун" здатна вражати цілі просто за точними географічними координатами.

Коли корабель стоїть просто в точці без руху – це фактично ідеальна мішень. Тут не потрібна протикорабельна ракета з голівкою самонаведення, а ракета, яка просто влітає в географічну точку і завдає ураження,

– пояснив Риженко.

Він підкреслив, що перебування суден розміром понад 40 метрів у таких закритих "театрах бойових дій" робить їх надзвичайно вразливими. Українські захисники знайшли це слабке місце ворога та успішно його використовують.

Додамо, у ніч проти 9 вересня 2016 року Сили оборони завдали потужного удару по портовій інфраструктурі Новоросійська, пошкодивши чотири військові кораблі Росії. Крім флотських одиниць, атака зачепила військово-морську базу та паливні й зернові термінали окупантів.