В Эстонии раскрыли подробности удара Украины по ракетному кораблю России в Балтийском море

11 ноября российский ракетный корабль "Наро-Фоминск" получил повреждения в результате атаки украинских дронов в Финском заливе. Судно получило более трех попаданий, лишилось хода, а среди экипажа есть погибшие.

Подробности операции в ходе брифинга Министерства обороны Эстонии обнародовал полковник Арон Калмус, сообщает телеканал ERR. По его словам, военные зафиксировали точное количество беспилотников, которые поразили борт Балтийского флота недалеко от острова Гогланд.

Что произошло с российским кораблем

Офицер пояснил, что попадания были отнюдь не случайными, ведь в судно попало значительное количество дронов.

В него попало значительное количество дронов. Мы также достаточно точно знаем, сколько из них попало. Я не буду вдаваться в подробности, поскольку не хочу слишком облегчать задачу противоположной стороне, раскрывая, что именно мы видим и как. Но в него попало больше, чем один – что Вооруженные силы сочли бы случайностью; больше, чем два – что Вооруженные силы сочли бы совпадением; и больше, чем три – что Вооруженные силы сочли бы закономерностью,

– отметил полковник.

Из-за серьезных повреждений на корвете вспыхнули пожары, а среди экипажа есть погибшие и раненые.

Куда пришелся удар: смотрите на карте

Сначала "Наро-Фоминск" пытался добраться до Санкт-Петербурга самостоятельно, однако впоследствии остановился из-за невозможности продолжать движение своим ходом. Российскому командованию пришлось срочно направить дополнительное судно сопровождения, вместе с которым поврежденный корабль направился на ремонт.

Калмус подчеркнул, что корвет проекта 21631 "Буян-М" вообще не предназначен для противовоздушной обороны. Его главная задача заключается в сопровождении и нанесении дальнобойных ударов крылатыми ракетами "Калибр" и противокорабельными "Оникс", поэтому судно оказалось беззащитным перед атакой беспилотников.

Учитывая, что Усть-Луга фактически является вторым по величине портом России, это, безусловно, повлияет на весь российский экспорт, проходящий через Балтийское море,

– также сказал Калмус.

Во время налета украинские дроны на несколько минут оказались в воздушном пространстве юго-восточной Эстонии и над Финским заливом. Эстонские силы обороны не сбивали аппараты, поскольку они двигались слишком близко к границе. Военные действовали максимально осторожно, чтобы обломки целей или ракет ПВО не упали на российскую территорию и не вызвали эскалацию.

Ранее в Службе безопасности Украины сообщали, что атака на корабль была осуществлена в рамках операции, в ходе которой Силы обороны нанесли удар по нефтяным объектам в порту "Усть-Луга". Кроме того, факт украинского удара недалеко от своего побережья официально подтвердили в Финляндии.