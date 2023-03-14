Россия снова запустила ракеты по домам с людьми: что известно об ударе по Краматорску 14 марта
Россияне утром 14 марта ударили по центру Краматорска Донецкой области. Ракета попала в многоквартирные дома, где находились мирные люди.
Сперва глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что предварительно россияне повредили 6 многоэтажек. Все, что известно о удар по Краматорску 14 марта 24 Канал собрал дальше.
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Что известно о жертвах атаки
Оккупанты около 08:30 обстреляли Краматорск. Ракета попала в многоквартирный дом. Она повредила перекрытие и стену одного из подъездов и разбила окна и балконы.
По состоянию на 09:47 сообщили, что есть раненые – трое гражданских людей получили ранения. Впоследствии стало известно, что один потерпевший скончался в больнице.
Поисковые работы продолжаются, окончательное количество пострадавших устанавливается. Около 11:00 стало известно, что из-под завалов извлекли еще двух человек. По сообщению начальника Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко, общее количество раненых выросло до девяти. Из них:
- два человека получают медицинскую помощь больницы,
- пять жителей – на амбулаторном лечении,
- двое от госпитализации отказались.
Количество раненых возросло: видео
Разрушен дом
В ГСЧС сообщили, что в результате атаки частично разрушен 3-этажный многоквартирный жилой дом.
Спасатели ликвидировали пожар, вспыхнувший в квартире на первом этаже. Разбор разрушенных частей конструкций уже завершили.
Мэр Краматорска Александр Гончаренко проинформировал:
- повреждено 25 многоквартирных и один частный дом,
- детский сад,
- музей и
- здание Ощадбанка,
- 2 авто.
В поврежденных домах в основном выбиты окна и повреждены кровли.
Последствия удара по Краматорску / Фото с фейсбука Гончаренко:
Открыли дело
Прокуратура уже открыла дело. Правоохранители осуществляют досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.
Досудебное расследование продолжается. Людей, ставших свидетелями военного преступления, призывают фиксировать все и отправлять данные в Офис Генерального прокурора.Обратите внимание! Вечером 1 февраля Россия ударила баллистической ракетой "Искандер-К" по Краматорску и попала в жилой дом в центре города. В результате атаки 4 человека погибли. Еще 8 получили ранения.
Реакция Зеленского
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семье погибшего человека. Он подчеркнул, что государство-зло продолжает воевать с мирным населением, уничтожая жизнь и не оставляя ничего человеческого.
Каждый удар, уносящий невинную жизнь, должен приводить к законному и справедливому приговору, наказывающему за убийство. Да обязательно будет,
– подчеркнул Зеленский.
Он также обнародовал видео с места удара.