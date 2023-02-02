Разбирали завалы, когда началась новая атака: фоторепортаж 24 Канала из Краматорска

Оккупанты бесстыдно и открыто наносят ракетные удары по гражданским объектам Украины. Спасатели Краматорска еще не успели разобрать вчерашние завалы, как захватчики начали новую атаку города.

На этот раз ракетой ударили в 100 метрах от детской больницы, неподалеку от разрушенного вчерашней атакой дома. Что происходит в Краматорске – смотрите в фоторепортаже 24 Канала.

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Повторная атака Краматорска: оккупанты ударили возле разрушенного накануне дома

Днем 2 февраля российские захватчики, которые совершили накануне очередное преступление против человечества – попали ракетой по жилому дому Краматорска, снова нанесли удар по центру города.

Оккупанты днем 2 февраля повторно атаковали Краматорск / Фото 24 Канала

Спасатели, которые непрерывно разбирали завалы, чтобы спасти жизнь пострадавшим, вынуждены были оставить на время свою работу и прятаться от террора захватчиков.

Спасатели скрываются от обстрела у разрушенного накануне дома / Фото 24 Канала

Оккупанты прекрасно знали, что сейчас у завалов находится много людей – военные, журналисты, спасатели. Потому цинично запустили туда ракету.

Украинские военные оказывают первую помощь пострадавшей / Фото 24 Канала​

24 Канал сообщает о, по меньшей мере, 5 пострадавших / Фото 24 Канала

К счастью, больших потерь удалось избежать – враг, по предварительной информации, бил советскими С-300, не самыми точными для наземных ударов. Однако эта ситуация еще раз доказывает, что Россия является страной-террористом, главная цель которой – нанести как можно больше страданий, горя и разрушений украинцам.

Видны пожар и много дыма, есть поврежденные здания / Фото 24 Канал

Очевидцы передают, что им заложило уши, ведь ракета попала неподалеку. Напомним, что это уже второй прилет в Краматорске сегодня, вчера их было 4.

Удар по центру Краматорска 2 февраля / Фото 24 Канала

К слову, иностранные журналисты, которые приехали в Краматорск, чтобы показать последствия вчерашней трагедии, попали под очередной обстрел. Они укрылись за углом одного из дома, однако продолжили выполнять свою работу, чтобы весь мир мог видеть, как именно выглядит "русский мир".

Журналисты попали под ракетный обстрел в Краматорске / Фото 24 Канала

Очевидно, на фоне масштабной передачи оружия Украине россияне только усилят свои нападения. Поэтому интенсивность атак может возрасти.

Разбитый оккупантами автомобиль в центре Краматорска / Фото 24 Канала

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