Разбирали завалы, когда началась новая атака: фоторепортаж 24 Канала из Краматорска
Оккупанты бесстыдно и открыто наносят ракетные удары по гражданским объектам Украины. Спасатели Краматорска еще не успели разобрать вчерашние завалы, как захватчики начали новую атаку города.
На этот раз ракетой ударили в 100 метрах от детской больницы, неподалеку от разрушенного вчерашней атакой дома. Что происходит в Краматорске – смотрите в фоторепортаже 24 Канала.
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Повторная атака Краматорска: оккупанты ударили возле разрушенного накануне дома
Днем 2 февраля российские захватчики, которые совершили накануне очередное преступление против человечества – попали ракетой по жилому дому Краматорска, снова нанесли удар по центру города.
Спасатели, которые непрерывно разбирали завалы, чтобы спасти жизнь пострадавшим, вынуждены были оставить на время свою работу и прятаться от террора захватчиков.
Оккупанты прекрасно знали, что сейчас у завалов находится много людей – военные, журналисты, спасатели. Потому цинично запустили туда ракету.
К счастью, больших потерь удалось избежать – враг, по предварительной информации, бил советскими С-300, не самыми точными для наземных ударов. Однако эта ситуация еще раз доказывает, что Россия является страной-террористом, главная цель которой – нанести как можно больше страданий, горя и разрушений украинцам.
Видны пожар и много дыма, есть поврежденные здания / Фото 24 Канал
Очевидцы передают, что им заложило уши, ведь ракета попала неподалеку. Напомним, что это уже второй прилет в Краматорске сегодня, вчера их было 4.
К слову, иностранные журналисты, которые приехали в Краматорск, чтобы показать последствия вчерашней трагедии, попали под очередной обстрел. Они укрылись за углом одного из дома, однако продолжили выполнять свою работу, чтобы весь мир мог видеть, как именно выглядит "русский мир".
Очевидно, на фоне масштабной передачи оружия Украине россияне только усилят свои нападения. Поэтому интенсивность атак может возрасти.
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Что стоит знать о вражеской атаке по Краматорску:
- Оккупанты вечером 1 февраля ударили баллистической ракетой по центру Краматорска. Она попала в жилой дом, в результате чего есть жертвы и пострадавшие.
- Спасатели приступили к поисковым работам. Из-под завалов слышны крики просящих о спасении людей.
- 2 февраля оккупанты снова цинично нанесли удар по городу. Снаряд прилетел в 100 метрах от детской больницы.
- К сожалению, не обошлось без раненых. Сейчас известно о, по меньшей мере, 5 пострадавших.