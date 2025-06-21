Оккупанты нанесли по Краматорску 7 ударов: какие повреждения

Россияне в очередной раз обстреляли Краматорск. Враг нанес 7 ударов и повредил жилую застройку и промзону.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Краматорский городской совет.

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Последствия обстрела Краматорска

Враг нанес по Краматорску 7 ударов. Начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко объяснил, что сейчас известно о последствиях атаки.

Краматорск получил 7 вражеских ударов – промышленная зона и жилая застройка,

– написал он.

Последствия российского обстрела устанавливаются, работают все соответствующие службы.

Оккупанты ударили по Краматорску и утром. Враг повредил жилые дома и гражданский грузовой автомобиль на окраинах города.

Также россияне атаковали Черниговскую область. В Нежине зафиксировали по меньшей мере 10 взрывов. В результате атаки есть разрушения и повреждения жилых домов. Погиб мужчина 1958 года рождения.

Кроме этого, 21 июня оккупанты нанесли удар по Сумах. Враг повредил многоквартирный дом. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.