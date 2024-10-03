Раненый в Краматорске журналист Reuters окончательно очнулся из комы и заговорил

В ночь на 25 августа россияне нанесли удар по гостинице "Сапфир" в Краматорске. Журналист Reuters, который пострадал в результате атаки, окончательно вышел из комы и уже может говорить.

Об этом сообщила его жена Мария Семенченко. Отметим, что в тот день погиб коллега Ивана – советник по безопасности агентства Reuters Райан Эванс.

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Какое сейчас состояние у раненого Ивана Любиш-Кирдея

Уже несколько дней, как Иван окончательно проснулся из комы-сопора-приглушенного сознания – и заговорил. Первое, что он сказал врачам, которые как раз были у него, это некоторые советы, что именно надо делать с нашими соседями, сами знаете кем. Ну, потому что украинцы именно с такими словами и выходят из комы,

– написала жена.

Мария Семенченко отметила, что это только начало возвращения Ивана Любиш-Кирдея к самому себе, но в основном он всех узнает, отвечает на несложные вопросы и многое помнит.

Говорить Ивану трудно, ведь у него сломана челюсть и из-за лекарств. Также мужчине трудно держать зрительный контакт. Он улыбается, пробует шутить, раздражается и понемногу проявляет другие эмоции.

Конечно, он не помнит, что с ним произошло и не до конца осознает всей ситуации. Он знает, что он был в командировке, что прилетела ракета и он ранен, но эта информация все время стирается из его сознания. Его сознание текучее: то он здесь с нами, то где-то в своих воспоминаниях,

– рассказывает Мария.

Жена Ивана добавила, что это еще не тот Иван, который был до ракетного удара, но очевидно, что тот Иван уже где-то близко.

"Он еще тяжелый, впереди у него несколько операций и долгая реабилитация, но он говорит. И теперь, когда говоришь ему, что любишь, то слышишь в ответ его голос, а не пиканье монитора ИВЛ. И это счастье", – написала жена.