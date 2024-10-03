Про це повідомила його дружина Марія Семенченко. Зазначимо, що того дня загинув колега Івана – радник із безпеки агентства Reuters Раян Еванс.

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Який зараз стан у пораненого Івана Любиш-Кірдея

Вже кілька днів, як Іван остаточно прокинувся з коми-сопору-приглушеної свідомості – і заговорив. Перше, що він сказав лікарям, які якраз були в нього, це деякі поради, що саме треба робити з нашими сусідами, самі знаєте ким. Ну, бо українці саме з такими словами і виходять з коми,

– написала дружина.

Марія Семенченко зазначила, що це лише початок повернення Івана Любиш-Кірдея до самого себе, але здебільшого він всіх впізнає, відповідає на нескладні запитання та багато що пам’ятає.

Говорити Івану важко, адже у нього зламана щелепа і через ліки. Також чоловіку важко тримати зоровий контакт. Він усміхається, пробує жартувати, дратується та потроху проявляє інші емоції.

Звісно, він не пам’ятає, що з ним сталося і не до кінця усвідомлює всієї ситуації. Він знає, що він був у відрядженні, що прилетіла ракета і він поранений, але ця інформація весь час стирається з його свідомості. Його свідомість плинна: то він тут з нами, то десь у своїх спогадах,

– розповідає Марія.

Дружина Івана додала, що це ще не той Іван, який був до ракетного удару, але очевидно, що той Іван вже десь близько.

"Він ще важкий, попереду у нього кілька операцій і довга реабілітація, але він говорить. І тепер, коли кажеш йому, що любиш, то чуєш у відповідь його голос, а не пікання монітора ШВЛ. І це щастя", – написала дружина.