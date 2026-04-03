Среди белого дня: россияне ударили авиабомбами по Краматорску, среди погибших – подросток
- 3 апреля российские войска нанесли удары авиабомбами по Краматорску, в результате атаки погибли четыре человека, также есть пострадавшие.
- Повреждены 5 многоэтажек, СТО и 5 автомобилей; на месте работают ответственные службы.
В пятницу, 3 апреля, российские войска нанесли удары авиабомбами по Краматорску в Донецкой области. В результате атаки погибли по меньшей мере четыре человека, также трое получили ранения.
Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Какие последствия удара по Краматорску?
Вадим Филашкин сообщил, что около полудня российские войска сбросили на Краматорск 5 авиабомб. В результате атаки повреждены 5 многоэтажек, СТО и 5 автомобилей.
По словам начальника ОВА, сейчас на месте удара работают все ответственные службы, а раненые получают необходимую медицинскую помощь.
Удары по жилым домам посреди дня – это сознательный выбор и целенаправленная тактика россиян. Они пришли, чтобы разрушать и убивать – и за это непременно наступит расплата!
– подчеркнул Филашкин.
Впоследствии Филашкин уточнил, что в результате атак погибли 4 человека, включая 16-летнего парня. Также в результате нового обстрела повреждены 2 админздания и несколько домов.
Напомним, 30 марта враг также ударил КАБами по Донецкой области: под атакой оказалась центральная часть Славянска. Среди частично поврежденных объектов тогда оказался единственный в Донецкой области роддом. К счастью, новорожденные, роженицы и медицинский персонал не пострадали.
Враг совершил массированный обстрел: что известно?
3 апреля российские войска совершили массированную атаку дронами и ракетами по объектам критической инфраструктуры Украины. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 541 цель – речь идет о 26 ракетах и 515 беспилотниках различных типов.
Под атакой оказалась в частности, Киевщина. В результате обстрела в области есть один погибший и восемь пострадавших, среди которых ребенок. По словам местных властей, всем людям сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.
Также под вражеским ударом был Коростень. По данным полиции Житомирщины, один человек погиб – это 70-летняя женщина. Еще 7 человек ранены. В итоге повреждены более 100 жилых домов, 55 хозяйственных помещений и 2 магазина.