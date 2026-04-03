Среди белого дня: россияне ударили авиабомбами по Краматорску, среди погибших – подросток

В пятницу, 3 апреля, российские войска нанесли удары авиабомбами по Краматорску в Донецкой области. В результате атаки погибли по меньшей мере четыре человека, также трое получили ранения.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Читайте также КАБы несут смерть и разрушения: что это за бомбы и до каких городов уже долетают

Какие последствия удара по Краматорску?

Вадим Филашкин сообщил, что около полудня российские войска сбросили на Краматорск 5 авиабомб. В результате атаки повреждены 5 многоэтажек, СТО и 5 автомобилей.

По словам начальника ОВА, сейчас на месте удара работают все ответственные службы, а раненые получают необходимую медицинскую помощь.

Удары по жилым домам посреди дня – это сознательный выбор и целенаправленная тактика россиян. Они пришли, чтобы разрушать и убивать – и за это непременно наступит расплата!

– подчеркнул Филашкин.

Впоследствии Филашкин уточнил, что в результате атак погибли 4 человека, включая 16-летнего парня. Также в результате нового обстрела повреждены 2 админздания и несколько домов.

Напомним, 30 марта враг также ударил КАБами по Донецкой области: под атакой оказалась центральная часть Славянска. Среди частично поврежденных объектов тогда оказался единственный в Донецкой области роддом. К счастью, новорожденные, роженицы и медицинский персонал не пострадали.

Враг совершил массированный обстрел: что известно?