Иностранные СМИ опровергли выдумки России о сотнях погибших военных в Краматорске

Вооруженные Силы обстреляли оккупантов в Макеевке, в результате чего погибли несколько сотен захватчиков. Через некоторое время россияне начали заявлять, что "отомстили" Киеву, ударили по Краматорску и ликвидировали немало наших воинов. Эту информацию опровергли представители западных СМИ.

Российской пропаганде уже не верят даже граждане России. В частности, в сети люди пишут, что информация о ликвидации 600 украинских военнослужащих в Краматорске неправда. Кроме того, в этом уверены журналисты таких изданий, как Reuters, Yle и La Repubblica.

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Очередные доказательства того, что россияне врут

Стало известно, что репортеры Reuters посетили два общежития украинского колледжа в Донецкой области. В нем, как отмечали оккупанты, "проживали" воины ВСУ во время атаки. Однако оба здания общежитий без признаков повреждения ракетами – то есть они не получили серьезных повреждений, несмотря на заявления Кремля. В то же время, журналисты также не зафиксировали фактов того, что там проживали военные ВСУ.

Но ни одно общежитие в городе Краматорск на Востоке, вероятно, не пострадало прямо. Не было очевидных признаков того, что там жили солдаты. Также нет никаких следов тел или крови,

– написали в издании.

Следует сказать, что общежитие № 28, которое якобы "обстреляли оккупанты", было полностью неповрежденным, а воронка от взрыва образовалась примерно в 50 метрах от него.



Неповрежденное общежитие в результате российской атаки / Фотография из твиттера Антти Куронена



Воронка от взрыва недалеко от общежития в Краматорске / Фотография из твиттера Антти Куронена

Впоследствии финский журналист Yle Антти Куронен тоже не подтвердил российскую "атаку" и Краматорск.

Я нахожусь там, и мне немного удивительно, что здание даже не опечатано. Утром местные жители тоже не видели здесь ни одной кареты скорой помощи. Я слышал взрывы вчера вечером, когда эта цель тоже была поражена. Большая воронка видна перед колледжем, но прямого попадания не было,

– написал он в твиттере.

Кроме того, итальянский журналист La Repubblica Даниэле Ренери опроверг ложь россиян. Он констатировал, что российские ракеты не попали ни в общежитие №28, ни в общежитие №47.

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Напомним, в Вооруженных Силах отметили, что верить россиянам не стоит при любых обстоятельствах. Собственно, там прокомментировали слухи о "мести за Макеевку" и назвали информацию о попадании вражеских воздушных целей в общежития учебных заведений Краматорска фейковой.



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