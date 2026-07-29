Корректировал обстрелы Краматорска: СБУ разоблачила таксиста-агента российского ГРУ

Служба безопасности Украины в Донецкой области задержала таксиста, который сотрудничал с российской военной разведкой. Агент корректировал удары по Краматорску и близлежащим территориям.

Об этом сообщили в СБУ.

Детали разоблачения агента

Расследование установило, что таксист из Донецкой области работал с российским ГРУ и наводил удары по запасным командным пунктам, логистическим составам и боевым позициям Сил обороны Украины.

Под видом рабочих поездок вражеский агент объезжал прифронтовые районы и отмечал на гугл-картах места базирования и маршруты передвижения украинских военных.

Собранные сведения злоумышленник через мессенджер передавал своему родственнику - "связному" российскому ГРУ, проживающему в России и сотрудничающему со спецслужбой страны-агрессора,

– добавили в СБУ.

Контрразведка СБУ зафиксировала деятельность подозреваемого, обезопасила локации сил обороны и задержала агента по месту жительства. Во время обысков у него изъяли боевую гранату Ф-1 и смартфон с поличным с врагом.

Удален у информатора граната / Фото СБУ

В настоящее время корректировщику сообщили о подозрении и он находится под стражей. Ему может грозить до 8 лет лишения свободы.

Ранее в Полтавской области разоблачили студентку, которая передавала разведданные российским спецслужбам. Под прикрытием прогулок и поездок она присматривалась к энергообъектам и позициям украинской ПВО.