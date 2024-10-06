Враг ударил ракетой по Краматорску: повреждены пожарная часть и промышленные объекты

Утром, 6 октября, российские захватчики нанесли ракетный удар по городу Краматорск Донецкой области. К сожалению, не обошлось без разрушений инфраструктуры.

Так, в результате удара повреждения получила пожарно-спасательная часть и промышленные объекты. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

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Россия нанесла ракетный удар по Краматорску

Утром враг нанес удар ракетой Х-22 по Краматорску. Повреждения получила пожарно-спасательная часть и промышленные объекты. Обошлось без пострадавших,

– говорится в сообщении городского совета.

В ГСЧС также подтвердили, что на этот раз под вражеский огонь попало здание государственной пожарно-спасательной части. Взрывной волной повреждено остекление окон здания и ворота гаража.

К счастью, личный состав не пострадал. Спасатели добавили, что это был обстрел тех, кто помогает мирным жителям в самые сложные минуты, и свидетельствует о полном отсутствии у врага каких-либо моральных принципов.

Враг атаковал Краматорск ракетой / Фото ГСЧС Донетчины

Напомним, накануне, 5 октября, оккупанты также атаковали Краматорск. По предварительной информации, российские войска атаковали КАБами. После ударов над городом начал подниматься дым. Также в некоторых районах города исчезало электричество. Через некоторое время в городе прогремели повторные взрывы.