Как раз после разговора Трампа с Путиным, – Зеленский о комбинированной атаке на Кременчуг

В ночь на 15 июня Россия нанесла комбинированный удар по Кременчугу. Она била по городу дронами, крылатыми ракетами и баллистиками. Президент Зеленский назвал этот обстрел очередным "российским плевком во все, что пытается сделать международное сообщество, чтобы остановить эту войну".

В обращении глава государства подчеркнул, что удар по Кременчугу был подло продуман врагом. Противник умышленно целился именно в гражданскую инфраструктуру. Люди не пострадали, однако есть повреждения энергетических объектов, передает 24 Канал.

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Обстрел Кременчуга

Владимир Зеленский отметил, что Россия массированно атаковала Полтавщину именно после того, как Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Диктатор 14 июня позвонил американскому лидеру, чтобы поздравить его с днем рождения.

Политик уточнил, что этот обстрел произошел и после того, как американцы просили Киев не бить по российским энергетическим объектам. Не менее циничной является эта атака на фоне попыток Путина изобразить из себя посредника для Ближнего Востока.

Президент Украины отметил, что "война давно уже могла бы закончиться, если бы мир реагировал на Россию принципиально и не покупался бы на российские манипуляции и ложь".