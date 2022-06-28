В торговый центр в Кременчуге прилетело более 900 килограммов взрывчатки, – МВД

В Кременчуге продолжается расследование кровавого российского удара по торговому центру. Российские военные преступники сбросили на гражданский объект более 900 килограммов взрывчатки.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский. Глава МВД продемонстрировал журналистам образцы ракеты Х-22, которые оккупанты запустили по Кременчугу.

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Украина соберет все доказательства очередного российского преступления

Денис Монастырский отметил, что в Кременчуг прибыла генеральный прокурор Ирина Венедиктова, чтобы своими глазами увидеть последствия ракетного удара оккупантов по торговому центру. Монастырский и Венедиктова поговорили о сборе доказательств очередного российского преступления, которые международные институты приобщат к материалам расследования.

Кроме того, глава МВД рассказал, что российские оккупанты запустили по торговому центру 900 килограммов взрывчатки с помощью ракеты Х-22. Министр подчеркнул, что этот удар является очередным преступлением россиян против мирного населения Украины и подчеркнул, что российский диктатор Путин не остановится, потому мир должен это понимать.

Мы никогда не простим это преступление, потому что оно целенаправленно против гражданского населения Украины. Весь мир должен понимать, что в таком случае Путин не остановится перед границами других государств,

– подчеркнул Монастырский.

Удар по ТЦ в Кременчуге: главное

27 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге ракетами, запущенными с территории Курской области.

Первым кадры с последствиями обстрела опубликовал президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что ТЦ не представлял никакой военной угрозы для оккупантов, однако их злит даже то, что украинцы в такое сложное время пытаются жить нормальной жизнью.

В результате российского удара возник пожар на площади более 10 тысяч квадратных метров. К тушению привлекли 115 спасателей и 20 единиц техники.

Для ликвидации последствий в Кременчуг оперативно направили пожарных и скорые из близлежащих районов.

В России начали цинично врать о якобы "постановке" трагедии и о том, что ТЦ на самом деле не работал.

В результате ужасного российского преступления погибли мирные жители. По состоянию на 17:00 28 июня известно 18 погибших и 24 раненых. Поисково-спасательная операция продолжается. В городе объявлен трехдневный траур по погибшим.

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