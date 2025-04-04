Место российского удара в Кривом Роге посетили 32 иностранных дипломата

В пятницу, 4 апреля, Россия нанесла баллистический удар по жилому массиву Кривого Рога, в результате которого погибли 20 человек. Министр иностранных дел Украины предложил иностранным послам лично посетить место военного преступления.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост в Х Андрея Сибиги от 9 апреля. Он поблагодарил дипломатов, которые "разделили нашу боль".

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Дипломаты посетили место трагедии

Украинский МИД организовал визит на место вражеского удара в Кривом Роге для 32 глав и представителей дипломатических миссий. Политики почтили память 9 детей и 11 взрослых, а также пообщались с родственниками убитых.

Важно, чтобы иностранные дипломаты увидели последствия преступного террора России собственными глазами. Мы работаем с нашими партнерами над тем, чтобы предоставить Кривому Рогу дополнительную поддержку,

– добавил Сибига.

В частности, он упомянул Бельгию, США, Индию, Канаду, Бразилию, Швецию, Турцию, Испанию, Польшу, Молдову, Данию, Швейцарию и и другие страны.

Иностранные послы посетили Кривой Рог: смотрите фото МИД

Напомним, на заседании Совета безопасности ООН 8 апреля государства осудили российский удар по Кривому Рогу. Однако представитель страны-агрессора традиционно обвинил Украину в якобы "непрофессиональных действиях ПВО".