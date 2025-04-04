Никогда не услышат свой последний звонок: в Кривом Роге открыли мемориал погибшим детям

В пятницу, 4 апреля, Россия ударила баллистикой по жилому массиву Кривого Рога, среди 20 погибших – 9 детей. Покойные Радислав, Арина и Герман ходили в одну школу.

В учебном заведении открыли мемориал. Об этом сообщили в "Свои. Кривой Рог" во вторник, 8 апреля, передает 24 Канал.

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Что известно о погибших

В день трагедии 7-летняя Арина Самодина, учившаяся во 2 классе, гуляла с дедушкой Сергеем на детской площадке. Их провели в последний путь в Спасо-Преображенском соборе 8 апреля.

Одноклассник девочки, 7-летний Радислав, также стал жертвой российского удара. В тот день его семья на машине возвращалась с дачи. Мальчик умер в больнице, с ним прощались 7 апреля.

Еще один погибший – 9-летний Герман Триполец, ученик 3 класса. После предупреждения о ракете мать побежала звать сына, но не успела. В момент взрыва мальчик был на качелях. В последний путь его провели 7 апреля.

В школе Кривого Рога открыли мемориал: смотрите видео

К слову, Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что российский удар 4 апреля стал крупнейшим по количеству убитых детей с февраля 2022 года. "Этот ужас невозможно представить – 9 детей погибли, большинство – во время игры в парке, когда военный боеприпас разорвался шрапнелью прямо над ними", – отметил Тюрк.