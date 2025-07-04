Вероятно, по Кривому Рогу ударили новой ракетой "Гром-1е", – Вилкул

Российские войска нанесли комбинированный удар по Кривому Рогу утром 4 июля. Город атаковали "Шахедами" и, вероятно, ракетой нового типа.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула в эфире "Новости.Live".

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Чем россияне атаковали Кривой Рог

Вилкул сообщил, что россияне нанесли комбинированный удар по Кривому Рогу утром 4 июля. Сначала враг атаковал несколькими "Шахедами", два из которых попали в предприятие гражданской инфраструктуры.

Примерно через полчаса после первой волны по городу ударили еще раз из воздушного пространства временно оккупированной части Запорожской области.

ПК "Восток" сообщило, что россияне атаковали Кривой Рог с самолета тактической авиации, вероятно, Су-34. Там отметили, что воздушная цель пролетела более 100 километров.

По словам Вилкула, по городу, вероятно, ударили новой ракетой "Гром-1е", которая является гибридом между управляемой бомбой и ракетой.

На данный момент известно о шести пострадавших, среди них – двое работников ГСЧС, которые ликвидировали последствия после первой атаки, когда россияне нанесли повторный удар.

"Пожар очень большой, потому что температура сейчас 35, а на солнце – 50, и оно так печет и ветер хороший. Поэтому сейчас ГСЧС вместе с Криворожским горводоканалом, который подвозит воду, все цистерны из Кривого Рога туда сейчас направлены, тушат пожар. Локализация есть, но ликвидации еще нет", – сообщил Вилкул.