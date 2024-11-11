Среди раненых в Кривом Роге есть дети: Вилкул заявил, что будут жертвы

В понедельник, 11 ноября, российские войска атаковали баллистикой Кривой Рог. В результате удара по пятиэтажке пострадали дети, а также, вероятно, есть погибшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула. Отмечается, что сейчас в Кривом Роге продолжается аварийно-спасательная операция, в частности продолжается разбор завалов.

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Что известно о пострадавших в Кривом Роге

Александр Вилкул сообщил, что по состоянию на 14:47 известно уже о 12 пострадавших в результате удара, из них двое детей – 11 и 10 лет. По его словам, 11-летний мальчик находится в больнице, а 10-летняя девочка будет лечиться амбулаторно.

К сожалению, визуально уже видим, что будут погибшие. Информацию предоставим после разбора завалов,

– говорится в сообщении.

Всего пострадали более 40 многоквартирных домов. Вилкул отметил, что сейчас людям оказывается помощь, а штаб будет работать до 20:00. Во вторник, 12 ноября, штаб продолжит свою работу, с 08.00 до 20:00.

Жителям разрушенных подъездов необходимо написать заявление на получение срочной материальной помощи от города по 40 тысяч гривен. Предоставляется помощь с расселением. Будет проведена инструментальная экспертиза дома,

– написал председатель Совета обороны Кривого Рога.

Отмечается, что по решению экспертов о невозможности восстановления дома по городской программе будут выплачены деньги на приобретение новых квартир.