Совсем юные: в Кривом Роге простились с первыми жертвами ракетного удара
Источник:Суспильне
13 июня российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине. 15 июня в городе простились с первыми погибшими в результате обстрела.
Известно, что ракетный террор унес жизни 12 человек. Среди них – жизнь Даниила Корнилова и Виктора Толстова.
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В Кривом Роге простились с первыми жертвами ракетного удара
15 июня простились с двумя погибшими в результате ракетного удара – Данилом Корниловым и Виктором Толстовым.
Погибшему Даниилу был всего 21 год. У него остались жена и годовалый сын.
Виктору было 23 года. Он работал на складских помещениях, где хранилась вода – именно туда попала одна из вражеских ракет. У мальчика осталась мама, сестра и старший брат. Был оптимистом и человеком с добрым сердцем.
В Кривом Роге простились с погибшими парнями / фото Суспильне
Ракетный удар по Кривому Рогу: все, что известно
- 13 июня в Кривом Роге в результате ночной атаки повреждены гражданские объекты и повреждена пятиэтажка.
- Повреждения есть в спасательном подразделении. Побито и автомобильное предприятие.
- Владимир Зеленский отреагировал на жестокие обстрелы. Он заявил, что российские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей.
- Ракетный террор врага унес жизни 12 человек, 12 разных судеб и жизненных путей.
- Теща одного из погибших рассказала, как ее дочь пыталась спасти мужа. Татьяна Карус сообщила, что ее дочери пришлось выбегать из дома в одной ночной рубашке. Она пыталась спасти своего мужа, но он не отзывался.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что российские террористы убивают гражданских. Они полагают, что наказания не будет.
- По словам Дмитрия Лубинца, недавно стало известно, что среди жертв ракетного удара по многоэтажке в Кривом Роге – ребенок. Его жизнь российские военные оборвали утром, атаковав квартиру крылатыми ракетами из стратегических бомбардировщиков.