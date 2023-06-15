Совсем юные: в Кривом Роге простились с первыми жертвами ракетного удара

13 июня российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине. 15 июня в городе простились с первыми погибшими в результате обстрела.

Известно, что ракетный террор унес жизни 12 человек. Среди них – жизнь Даниила Корнилова и Виктора Толстова.

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В Кривом Роге простились с первыми жертвами ракетного удара

15 июня простились с двумя погибшими в результате ракетного удара – Данилом Корниловым и Виктором Толстовым.

Погибшему Даниилу был всего 21 год. У него остались жена и годовалый сын.

Виктору было 23 года. Он работал на складских помещениях, где хранилась вода – именно туда попала одна из вражеских ракет. У мальчика осталась мама, сестра и старший брат. Был оптимистом и человеком с добрым сердцем.

В Кривом Роге простились с погибшими парнями / фото Суспильне

Ракетный удар по Кривому Рогу: все, что известно