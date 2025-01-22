В Кривом Роге прощались с Оксаной Сухоруковой: учительница погибла в результате ракетного удара

Оксана Сухорукова погибла 17 января из-за вражеского ракетного удара по городу Кривой Рог. Ее убило осколком стекла в машине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Во время обстрела супруги возвращались из магазина, планируя отметить день рождения старшего сына.

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Что известно о погибшей

Во вторник, 21 января, попрощаться с Оксаной пришли родные, коллеги и знакомые. У женщины остались мама, муж и его трое детей. В последний путь погибшую провели живым коридором под звуки школьного звонка.

45-летняя женщина работала учительницей музыки в местной школе. По словам директора учебного заведения, Оксана преподавала там более 20 лет. Коллеги вспоминают ее как хорошего, всегда веселого и улыбчивого человека.

Она детей называла солнышками, ласточками. Она была воплощением позитива. Очень увлекалась своей профессией, вела много проектов, руководила хором. Была очень доброй и неконфликтной. Невероятно любила детей и стремилась к счастью,

– вспоминает Людмила Хорькова.

Женщина рассказала, что Оксана больше всего хотела иметь семью, поскольку ранее потеряла мужа во время эпидемии коронавируса и пережила смерть нерожденного ребенка.

(Оксана – 24 Канал) Очень мечтала о детях. Бог не дал своих, то она обогрела чужих детей. У нее осталась только старенькая мама, они постоянно вместе ходили, весь район их знал,

– отметила коллега Тамила.

Напомним, в пятницу, 17 января, россияне ударили по Кривому Рогу ракетами типа "Искандер-М". Это повлекло повреждение домов, учебного заведения и другой инфраструктуры. В результате атаки погибли 5 человек. Кроме этого, повреждены 4 многоэтажки, 17 частных домов, 3 хозяйственные постройки и 11 автомобилей.