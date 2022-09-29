Удар по Кривому Рогу: ракета попала в фирму по переработке зерна, значительные разрушения
Источник:Днепропетровская ОВА
Вечером 28 сентября россияне в очередной раз обстреляли Криворожье. Большинство вражеских ракет уничтожила ПВО.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Он прокомментировал вражеский обстрел в 22.48.
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оккупанты запустили ракеты по Кривому Рогу
Резниченко рассказал, что вечером 28 сентября россияне атаковали Криворожский район ракетами Х-59.
Большинство ракет наши силы противовоздушной обороны уничтожили. Одна попала в предприятие по переработке зерновых. Обошлось без жертв и пострадавших. Масштабы разрушений уточняются,
– заметил председатель ОВА.
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул отметил, что оккупанты варварскими обстрелами продолжают террор мирных общин и населения.
"Вечером, около 20:40, враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Последствия ракетной атаки: ракеты Х-59 – одна ракета сбита, другая попала в объект гражданской инфраструктуры. Разрушения значительны. Идет ликвидация последствий", – добавил Вилкул.
Также он рассказал, что ночью россияне трижды обстреляли Никополь. Повреждения получили:
- лицей,
- пятиэтажный жилой дом,
- 10 частных домов,
- 4 хозяйственные постройки.
"Также из ствольной артиллерии враг обстрелял село Добрая Надежда Марганецкой общины. В Криворожском районе вечером враг обстрелял Большую Костромку Зеленодольской общины. Повреждена линия электропередач. Слава Богу, везде без потерь", – рассказал Вилкул.
По его словам, несмотря на применение врагом всех видов вооружений, в Криворожском направлении ситуацию полностью контролируют ВСУ. В ОК "Юг" рассказали, что украинские войска продолжают позиционные бои по улучшению и закреплению своего положения.
"В Бериславском районе враг направил ДРГ из 4 человек, которая была остановлена. Также оккупанты тремя танками попытались провести наступательные действия в направлении Чкалово – Безымянное: 1 танк взорвался на мине, 2 – сбежали", – добавил глава военной администрации.
Кроме того, 28 сентября ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили вражеский состав боеприпасов в Новоалександровской общине Херсонщины.
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