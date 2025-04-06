В глазах людей боль, слезы и злость: как Кривой Рог оправляется после страшной атаки

Страна-агрессор 4 апреля нанесла удар по Кривому Рогу баллистической ракетой, погибли 20 человек, среди них 9 детей. Место попадания сразу превратилось в ад, близкие склонялись над телами детей.

Об этом 24 Каналу рассказала журналистка онлайн-медиа "Свои. Кривой Рог" Виолетта Терещенко, отметив, что после атаки оккупанты еще дважды терроризировали город. Люди приносят на детскую площадку игрушки и цветы.

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Кривой Рог приходит в себя после атаки

Россияне нанесли циничный удар по городу в тот день, когда в Кривом Роге был День траура по жертвам ракетного удара 2 апреля.

Примерно в 19:00 4 апреля, когда люди возвращались с работы и отдыхали на улице, враг нанес удар баллистикой в одном из микрорайонов города. Журналистка отметила, что мгновенно после взрыва по городу распространились звуки сирен экстренных служб.

На месте попадания был настоящий ад. Когда я приехала, увидела картину, которую никогда не забуду – тела погибших были везде. Ракета попала рядом с детской площадкой, где погибло большинство людей. Это не передать словами, родные были склонены над телами детей,

– сказала она.

Количество пострадавших после атаки росло с каждым часом, сегодня известно о 75 человек. 37 горожан до сих пор находятся в больнице, 19 из них в тяжелом состоянии, в том числе 5 детей.

Важно! ОНН зафиксировала наибольшее количество убитых детей с февраля 2022 года именно во время атаки России на Кривой Рог. На месте удара представители ООН зафиксировали следы от сотен обломков на зданиях, качелях, детских горках, деревьях и на земле.

Цинизму врага нет предела – когда происходила ликвидация последствий ракетной атаки, оккупанты нанесли повторный удар. Затем россияне начали атаку "Шахедами", погиб один человек.

Этот день горожане не забудут никогда. Последствия атаки ликвидировали всю ночь. На утро следующего дня спасатели, волонтеры, полиция и местные жители провели минуту молчания, клали цветы и детские игрушки на площадку. В глазах людей были слезы, боль и злость,

– отметила Терещенко.

Кроме детской площадки, в результате удара пострадали дома рядом – в некоторых выбило окна, некоторые разрушены до основания. Также горели гаражи и машина, которая просто проезжала рядом. В Кривом Роге 8 и 9 апреля объявлен День траура.