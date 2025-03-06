Вышел с женой в магазин: появилась информация об одном из погибших в Кривом Роге

В результате российского ракетного удара по гостинице в Кривом Роге погибли четыре человека. Среди них был в частности 53-летний Сергей – в момент попадания мужчина был неподалеку от здания.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Свои. Кривой Рог".

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Что известно о погибшем в Кривом Роге

Погибшему в Кривом Роге Сергею было 53 года. По словам невестки, он вместе с женой вышел в магазин и во время удара был возле отеля, в который попала баллистическая ракета.

Врачи буквально собирали его по частям. К сожалению, сердце не выдержало... Все время супруги были в сознании, жена Сергея Ирина умоляла о помощи,

– рассказали журналисты.

Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии в больнице: в результате обстрела она потеряла ногу и получила серьезные травмы головы. Также российская ракета повредила дом семьи и дом их сына военного.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что перед атакой на Кривой Рог в отель, который был под ударом, заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций – граждане Украины, Соединенных Штатов и Великобритании. По словам президента, они выжили, потому что успели спуститься из номеров.