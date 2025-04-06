Они заплатят за это, – Буданов высказался о трагическом ударе по Кривому Рогу

4 апреля российская армия ударила баллистической ракетой по Кривому Рогу. Глава ГУР Кирилл Буданов анонсировал возмездие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Кирилла Буданова в телеграмме.

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Буданов высказался в День траура

6 апреля 2025 года в Украине объявлено Днем траура по погибшим в результате удара "Искандера" по Кривому Рогу. Кирилл Буданов опубликовал сообщение, в котором выразил соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия.

Глубоко соболезную семьям и близким погибших в Кривом Роге. Ваша потеря – наша общая боль. Те, кто нанес этот удар – не люди. Они заплатят за это,

– написал он.

Заметим, что ряд украинских подразделений уже поделились кадрами мести за Кривой Рог. Военные ударили по россиянам "Градами", минометами, дронами и другими средствами поражения – как ответ за каждого погибшего в тот день ребенка.

В целом в результате циничной атаки по центру жилого микрорайона города Кривой Рог погибло 20 человек, среди которых – 9 детей. Также известно о 75 пострадавших, из которых 37 находятся в медицинских учреждениях области. По данным Днепропетровской ОГА, 19 человек остаются в тяжелом состоянии, 4 из них – дети.