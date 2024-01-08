Удар по Кривому Рогу: повреждены ТЦ и более 20 частных домов

Россия атаковала Украину ракетами из авиации. Под ударом оказался и Кривой Рог, что в Днепропетровской области.

Россия с утра 8 января ударила по Украине. Известно о попадании в Кривом Роге.

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Враг бил по мирным людям

В результате атаки на Кривой Рог повреждены торговый центр и более двух десятков частных домов.

Кроме этого, 58-летний мужчина получил осколочные ранения. Он находится в удовлетворительном состоянии.

В общем, враг не оставляет в покое Днепропетровскую область. Кроме Кривого Рога, Россия также попала в Лозоватскую общину и Новомосковск. В Лозовацкой общине погибла 62-летняя женщина.

В Новомосковске возник пожар, его уже локализовали. Взрывной волной перевернуло проезжавшую мимо маршрутку. Повреждены три админздания, две заправки, пятиэтажка и авто.

В городе предварительно 24 пострадавших. Из них пятеро – дети. Мальчики 4 и 8 лет. И девочки 11, 16 и 17 лет. Все в больнице в состоянии средней тяжести,

– говорится в сообщении.

Россия ударила по Украине 8 января