Удар по Кривому Рогу: повреждены ТЦ и более 20 частных домов
Источник:Днепропетровская ОВА
Россия атаковала Украину ракетами из авиации. Под ударом оказался и Кривой Рог, что в Днепропетровской области.
Россия с утра 8 января ударила по Украине. Известно о попадании в Кривом Роге.
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Враг бил по мирным людям
В результате атаки на Кривой Рог повреждены торговый центр и более двух десятков частных домов.
Кроме этого, 58-летний мужчина получил осколочные ранения. Он находится в удовлетворительном состоянии.
В общем, враг не оставляет в покое Днепропетровскую область. Кроме Кривого Рога, Россия также попала в Лозоватскую общину и Новомосковск. В Лозовацкой общине погибла 62-летняя женщина.
В Новомосковске возник пожар, его уже локализовали. Взрывной волной перевернуло проезжавшую мимо маршрутку. Повреждены три админздания, две заправки, пятиэтажка и авто.
В городе предварительно 24 пострадавших. Из них пятеро – дети. Мальчики 4 и 8 лет. И девочки 11, 16 и 17 лет. Все в больнице в состоянии средней тяжести,
– говорится в сообщении.
Россия ударила по Украине 8 января
- Утром 8 января Россия нанесла очередной удар по Украине. Враг использовал авиацию. Перед тем, как воздушная тревога начала распространяться по стране, Воздушные силы сообщили, что Россия подняла в воздух ту-95. Именно из этих бомбардировщиков проводились массированные обстрелы 29 декабря 2023 и 2 января 2024 года.
- Впоследствии сообщили также и о пусках. Позже взлетели также четыре борта МиГ-31К, поэтому враг выпустил еще и "Кинжалы". В этот раз основной целью оккупантов стали западные регионы и прифронтовые области. В частности, в Хмельницком раздалось по меньшей мере 6 взрывов.
- Под ударом оказалась Харьковская область, где враг атаковал промышленные объекты. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Ранее Олег Синегубов, глава ОВА, информировал, что россияне нанесли по меньшей мере 4 удара по городу. Пострадала женщина 53 лет, она получила легкие ранения и была госпитализирована.