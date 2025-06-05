В Defence Express назвали главную сложность удара по Крымскому мосту

СБУ провела третью атаку по Керченскому мосту, но на этот раз – под водой. Спецоперация имела отягчающие особенности.

Главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире 24 Канала рассказал, что задача новой атаки Керченского моста для СБУ была сложной. Самая весомая преграда заключалась в том, чтобы разместить столь мощный заряд под водой.

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Что СБУ могла разместить возле опоры моста

К тому же опыт предыдущих атак уже не подходил. Сначала это была фура, которая проехала через рамки контроля и была обмотана пленкой. Затем использовали морские дроны.

"Сейчас речь, очевидно, о подводном средстве. Если проанализировать всю линейку операций, которые проводит Служба безопасности Украины, то можно предположить, что речь идет о беспилотной системе. Логичное предположение – было использовано подводный дрон. Объективно, это единственный вариант, который приходит в голову, когда речь идет о закладке более 1000 килограмм боевой части", – сказал Олег Катков.

Он добавил, что, по данным СБУ, взрыв был эквивалентным 1100 килограммам тротила. А это означает, что надо еще добавить вес оболочки и других компонентов. Украина имеет разработки подводных дронов.

Они пока не являются секретными. Например, "Маричка", у которой заявленная производителем дальность – 1000 километров. Полезная нагрузка – 1000 килограммов и более – также соответствует требованиям такой операции.

Есть еще "Толока", в частности продемонстрированная версия TLK-150 – это маленький дрон. Но в линейке "Толока" есть версии, которые способны нести 600 и даже 2000 килограммов.

Еще один вариант – это мог быть подводный дрон, не связан с дальностью, а, например, прикреплен к днищу гражданского судна, которое проходило Азовским морем, и отцепился в нужный момент,

– сказал Олег Катков.

Он добавил, что вариантов довольно много. Впрочем, очевидно, что будет следующая – четвертая итерация, ведь враг будет ремонтировать мост. А значит, это постоянная работа по его поражению, чтобы мост находился в состоянии аварийности.