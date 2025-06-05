Головний редактор Defence Express Олег Катков в ефірі 24 Каналу розповів, що завдання нової атаки Керченського мосту для СБУ було складним. Найвагоміша перепона полягала в тому, щоб розмістити настільки потужний заряд під водою.

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Як СБУ могла розмістити біля опори мосту

До того ж досвід попередніх атак вже не підходив. Спочатку це була фура, яка проїхала через рамки контролю і була обмотана плівкою. Потім використовували морські дрони.

"Зараз мова, вочевидь, про підводний засіб. Якщо проаналізувати всю лінійку операцій, які проводить Служба безпеки України, то можна припустити, що йдеться про безпілотну систему. Логічне припущення – було використано підводний дрон. Об'єктивно, це єдиний варіант, який спадає на думку, коли йдеться про закладення понад 1000 кілограм бойової частини", – сказав Олег Катков.

Він додав, що, за даними СБУ, вибух був еквівалентним 1100 кілограмам тротилу. А це означає, що треба ще додати вагу оболонки та інших компонентів. Україна має розробки підводних дронів.

Вони наразі не є секретними. Наприклад, "Марічка", у якої заявлена виробником дальність – 1000 кілометрів. Корисне навантаження – 1000 кілограмів і більше – також відповідає вимогам такої операції.

Є ще "Толока", зокрема продемонстрована версія TLK-150 – це маленький дрон. Але в лінійці "Толока" є версії, які здатні нести 600 і навіть 2000 кілограмів.

Ще один варіант – це міг бути підводний дрон, не пов'язаний із дальністю, а, наприклад, прикріплений до днища цивільного судна, яке проходило Азовським морем, і відчепився у потрібний момент,

– сказав Олег Катков.

Він додав, що варіантів доволі багато. Втім, очевидно, що буде наступна – четверта ітерація, адже ворог ремонтуватиме міст. А отже, це постійна робота з його ураження, щоб міст перебував у стані аварійності.