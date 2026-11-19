Им самим придется демонтировать железную дорогу: эксперт рассказал о ловушке на Крымском мосту
Удар Сил обороны Украины по Крымскому мосту создал для оккупантов техническую проблему. Чтобы установить новую автомобильную арку, оккупантам придется сначала самостоятельно разобрать железнодорожную часть моста.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук. По его словам, поврежденная железнодорожная конструкция расположена перед автомобильной и физически перекрывает путь ремонтникам. Из-за этого захватчики оказались в технологическом тупике.
В чем проблема?
Эксперт пояснил, что у россиян нет никакой технической возможности установить новую арку на автомобильном прогоне, пока стоит железнодорожное сооружение.
Получается, что арка железнодорожного моста мешает, и за ней невозможно установить автомобильный мост. Другого варианта нет, кроме как им самим демонтировать железнодорожный мост, чтобы добраться до автомобильного,
– подчеркнул Лакийчук.
У россиян проблемы из-за ударов по Крымскому мосту: смотрите видео 24 Канала
Кроме того, под прицельные удары попала вообще вся логистическая система захватчиков в регионе. Энергомост через Керченский пролив получил существенные повреждения из-за попадания в подстанцию на Таманском берегу. В то же время паромная переправа полностью прекратила работу из-за неблагоприятных погодных условий и активности украинских беспилотников.
Альтернативный путь вдоль Азовского моря также находится под постоянным огневым контролем. За неделю наши бойцы поразили несколько мостов между Таганрогом и Мариуполем. Зона огневого поражения украинских подразделений уже достигает береговой линии Азовского моря,
– отметил военный эксперт.
Добавим, что Силы обороны в ночь на 19 ноября вновь нанесли удар по Крымскому мосту ракетами "Нептун" и другими средствами поражения. Известно, что удалось поразить район арки и железнодорожных путей. Ранее арка автомобильного моста погрузилась в воду.