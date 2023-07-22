Второй удар по Крымскому мосту, случившийся 17 июля, не стал неожиданностью для политической и бизнес-элиты России. Представители высоких кругов на условиях анонимности признались изданию, что не увидели особой реакции на этот инцидент и сами спокойно отреагировали. Более того, они привыкли к этому.

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Как реагируют на "хлопок" в Кремле

Взрыв, раздавшийся в октябре 2022 года на Крымском мосту, вызвал шок и удивление у Кремля. Однако спустя 10 месяцев реакция в Москве уже была совсем другой. Вторую атаку, похоже, там восприняли, пожав плечами.

Сейчас я не вижу особой реакции. Это может прозвучать цинично, но эти атаки уже стали рутиной, сказал анонимный представитель правительства России.

Другой неназванный собеседник из деловых кругов страны-агрессорки отметил, что среди российских бизнесменов больше нет шока. По его словам, они привыкли к этому.

Как Россия планирует "отомстить" за Крымский мост

Все три анонимных источника считают, что ответ страны-агрессорки на "хлопок", который во второй раз произошел на незаконной переправе, будет таким же, как и в первый раз. Украину может ожидать новая волна российских авиаударов по городам.

Близкий к Кремлю инсайдер предположил, что ответ Москвы был бы хуже, если бы россияне уступили Бахмут.

Какое значение Крымский мост имеет для оккупантов

Издание напомнило, что после полномасштабной агрессии России во временно оккупированном Крыму прекратил работу международный аэропорт Симферополя. Поэтому переправа через Керченский пролив стала главной железнодорожной и автомобильной артерией полуострова. Захватчики потратили на строительство этого моста миллиарды долларов.

Через него Россия перебрасывает на Юг Украины свои войска. Летом 2023 года движение по переправе неоднократно приостанавливалось из-за угрозы новых ударов, а россияне вынуждены были ждать в длинных очередях. В результате этого туристический сезон во временно оккупированном Крыму фактически был сорван.

Что демонстрируют атаки на эту переправу

Собеседники издания заявили, что последнее нападение на Крымский мост подчеркивает политическую и военную слабость Владимира Путина. Оно также указывает на неспособность диктатора обеспечить стабильную связь с регионом.

Москве становится все труднее говорить об обязательствах Кремля по поводу оккупированных ею территорий, поскольку война против Украины затягивается. А местное население серьезно не рассчитывает на оккупационные власти.

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