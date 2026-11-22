В эксклюзивном интервью для 24 Канала пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук проанализировал последствия последних ударов по Крымскому мосту и российским нефтеперерабатывающим заводам.

Крымский мост, который Россия годами называла символом своего присутствия на полуострове и важной транспортной артерией, постепенно превращается в уязвимое место оккупационной армии. Серия украинских ударов не только повредила саму переправу, но и вынудила россиян искать объездные пути для снабжения войск. Но проблема Кремля гораздо масштабнее: под прицелом оказались и другие мосты, железнодорожные маршруты, нефтеперерабатывающие заводы и объекты противовоздушной обороны.

Эти атаки не являются отдельными эпизодами – они составляют последовательную стратегию, призванную изолировать Крым и ослабить российскую оборону на юге Украины. Эксклюзивно для 24 Канала пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук проанализировал, какие потери уже понесла вражеская логистика, почему удары по переправам будут иметь накопительный эффект и как Украина готовит условия для полной блокады полуострова.

Крымский мост больше не спасает Россию

Заявления российского руководства о том, что Крымский мост якобы является исключительно гражданским объектом, парадоксальным образом стали реальностью. После серии успешных атак Сил обороны Украины эта переправа фактически перестала выполнять функцию военной логистической артерии.

Ранее через автомобильную часть моста проходило около 20 тысяч тонн грузов, которые обеспечивали группировку войск "Днепр" на Приднепровском направлении, а также поставляли снаряды для террора в Херсоне и беспилотники для Запорожского фронта.

Сегодня же мост превратился в объект, который не способен обеспечивать потребности оккупационной армии. Железнодорожные пути получили существенные повреждения, и хотя оккупационные власти заявляют о скором восстановлении, реальное движение остановлено.

Местные жители и сами российские железнодорожники прекрасно понимают риски, поэтому движение поездов остается парализованным. Это не просто временное неудобство, а фундаментальный сбой в системе снабжения российских войск на юге Украины.

Остановка работы Крымского моста вынуждает Россию перенаправлять весь военный и гражданский трафик на так называемый сухопутный коридор от Симферополя до Ростова. Однако этот путь уже находится под плотным огневым контролем украинских сил.

Важно, что, помимо этого, теперь и судоходство под Керченским мостомполностью заблокировано о (ориентировочно на несколько месяцев). Захаращение канала сделало невозможным безопасный проход грузовых судов между Черным и Азовским морями из-за небольшой глубины пролива.

Более того, украинские военные нанесли точечные удары по трем ключевым мостам в южной оперативной зоне, в частности через реки Миус и Северский Донец.

Эти объекты имеют чрезвычайно важное значение для вражеской логистики. Хотя последствия этих разрушений не отразятся на линии фронта мгновенно, проблемы будут накапливаться в геометрической прогрессии. Враг столкнется с огромными заторами на узких участках, где временные переправы и насыпи не способны компенсировать потерю полноценных мостов. Это создает эффект "бутылочного горлышка", который замедляет ротацию, подвоз боеприпасов и эвакуацию.

Уникальная синхронизация атак

Изменение ситуации на фронте обусловлено не только появлением новых дронов или ракет, но и внедрением уникальной "штабной технологии". Речь идет о высокоточном, досекундном планировании операций с использованием современных систем связи и искусственного интеллекта.

Обрушение арки Крымского моста И точные попадания в железнодорожное полотно – это результат глубоких математических расчетов, знаний физики, металловедения и конструктивных особенностей объектов.

Кстати, восстановить Крымский мост после атак фактически невозможно. Сейчас у России нет тех технических возможностей, которые были у нее до начала полномасштабного вторжения.

Эта технология позволяет синхронизировать удары на огромных расстояниях. Одновременно с атакой на Крымский мост горели нефтеперерабатывающие заводы в России, а Москва отбивалась от беспилотников. Удары по НПЗ на Кубани и нефтеперекачивающей станции "Калейкино" в Татарстане – это звенья одной стратегической цепи.

Россия, которая ранее имела статус "страны-бензоколонки", теперь сталкивается с дефицитом топлива. В Севастополе и других городах оккупированного Крыма уже выстраиваются очереди на АЗС. И хотя это не остановит российские танки прямо завтра, гражданский сектор и общая логистика уже испытывают серьезный дефицит, что непременно ударит по экономической способности вести войну.

Последние удары – не конечная цель

Системное уничтожение российских радиолокационных станций, средств ПВО и энергетической инфраструктуры в Крыму (в частности, энергомостов на Тамани) преследует четкую цель – подготовку воздушного коридора.

Это поэтапная операция, которая приближает реализацию стратегии в отношении Крыма – полной военной и логистической блокады полуострова.

Следующим шагом в этой стратегии должно стать доминирование в воздухе. Ожидаемое получение шведских истребителей Gripen, оснащенных ракетами Meteor, позволит Силам обороны эффективно сбивать российские самолеты, сбрасывающие управляемые УАБы.

Это перенесет борьбу с российской авиацией с земли непосредственно в воздушное пространство. Уничтожение вражеской авиации, паралич логистики и постоянный огневой контроль над переправами – вот те составляющие, которые неизбежно приведут к краху российской обороны на юге Украины.