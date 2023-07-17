Мост разорвали морские дроны, – Федоров заявил, что их производство выросло в 100 раз

Министр цифровой трансформации Украины сказал, что 17 июля Крымский мост разорвали морские дроны. Он заверил, что "продолжение следует".

Михаил Федоров отметил, что дронов Украине нужно еще больше. И пообещал, что их количество вырастет.

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Крымский мост повредили морские дроны

17 июля Крымский мост снова "подкосило." По словам Федорова, это работа украинских морских дронов.

Вчера сеть разорвало видео по производству российских дронов Ланцет. А сегодня Крымский мост разорвали морские дроны,

– сказал Федоров.

Он также "потролил" россиян, что лучше действовать, а не "палить" фото собственных производств.

Что касается украинских дронов – то министр рассказал, что их производство уже выросло, по некоторым категориям, более чем в 100 раз, если сравнивать с прошлым годом.

Дронов нужно еще больше. И будет,

– заверил он.

Что известно о взрывах на Крымском мосту