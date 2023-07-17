Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин собирает Совбез из-за "чрезвычайного события" вблизи Керчи. Вероятно, россияне нанесут удары "возмездия".
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В Крым приехало много сумасшедших
Крымский мост "самый" охраняемый объект на полуострове. Россияне там регулярно проводили тренировки, у них там стоит куча ПВО.
Даже без использования дальнобойных ракет Крымский мост таки "устал". Как так получилось, что надводный беспилотный аппарат разнес прелесть Путина. Те, кто причастны большие молодцы,
– сказал политтехнолог.
В этом году много безумных россиян приехали в Крым на отдых. Ведь, во-первых, они никуда особо ездить не могут. А во-вторых, таким образом оккупанты решили показать, что в Крыму можно отдыхать летом.
"Хотя я не знаю, кто в здравом уме накануне деоккупации полуострова может ехать туда. Но это россияне, их бессмысленно анализировать по шкале адекватности", – добавил Тизенгаузен.
Почему россияне прутся на отдых в Крым: смотрите видео
"Хлопок" на Крымском мосту: последние новости
- Ночью примерно в 3 часа 17 июля на Крымском мосту произошел "хлопок". Позже так называемый глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов завил, что на 145-й опоре моста со стороны Краснодарского края произошло "чрезвычайное событие".
- В России заявили, что смогут починить Крымский мост через 2 или 3 недели. В сети заявление пропагандистов вызвало только шутки, ведь выполнить такое обещание просто нереально.
- Как выяснилось, очередная атака на Крымский мост была частью удачной спецоперации СБУ и Военно-морские силы Украины. В СБУ подчеркнули, что мост является законной вражеской целью наших военных.