Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин собирает Совбез из-за "чрезвычайного события" вблизи Керчи. Вероятно, россияне нанесут удары "возмездия".

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В Крым приехало много сумасшедших

Крымский мост "самый" охраняемый объект на полуострове. Россияне там регулярно проводили тренировки, у них там стоит куча ПВО.

Даже без использования дальнобойных ракет Крымский мост таки "устал". Как так получилось, что надводный беспилотный аппарат разнес прелесть Путина. Те, кто причастны большие молодцы,

– сказал политтехнолог.

В этом году много безумных россиян приехали в Крым на отдых. Ведь, во-первых, они никуда особо ездить не могут. А во-вторых, таким образом оккупанты решили показать, что в Крыму можно отдыхать летом.

"Хотя я не знаю, кто в здравом уме накануне деоккупации полуострова может ехать туда. Но это россияне, их бессмысленно анализировать по шкале адекватности", – добавил Тизенгаузен.

Обратите внимание! Первый удар по Крымскому мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда британская разведка заявляла, что полностью восстановить мост удастся разве что до сентября 2023 года. В январе в сети публиковали фото еще поврежденной переправы. Отметим, что 9 июля 2023 в Минобороны признали, что именно Украина причастна к этому.

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